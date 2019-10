El conmovedor mensaje de Inger Mendoza, esposa de Nacho, ante la separación

View this post on Instagram

Gracias por todos sus mensajes de apoyo. Sé que no es fácil de entender pero de verdad estamos bien, estoy bien ❤️. Todo siempre ha estado en manos de Dios y en sus manos nada malo puede pasar. Es inevitable sentir tristeza porque es una etapa que llega a su final. Hay días buenos y otros no tan buenos, pero el camino sigue y seguimos transitándolo con la seguridad de saber que los planes del Creador siempre son mejores que los nuestros (aunque pataleamos y hagamos un poquito de berrinche antes de acatar su voluntad). No he podido leer todo los mensajes pero les agradezco enormemente la solidaridad, las oraciones, los consejos y los buenos deseos. No deja de conmoverme tanto cariño. Gracias, de corazón, gracias.