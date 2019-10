¿Estás listo para tener un EV (vehículo eléctrico)?

El interés en los autos eléctricos ha aumentado – con el alza en las ventas de estos autos y con modelos nuevos anunciados casi cada semana. Los autos eléctricos son geniales – limpios (con energía no contaminante), eficientes, y divertidos para manejar. Son una buena opción para mucha gente y puede ser una buena opción para ti. Toma esta prueba (quiz) para determinar si un auto eléctrico es bueno para ti.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.