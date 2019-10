Gavin Newsom: California bajo asalto con la administración Trump

La posición única del estado le ha permitido resistir los ataques, dice el gobernador del estado

A nueve meses de asumir las riendas del gobierno estatal, el gobernador Gavin Newsom afirma que California como ningún otro estado del país, ha estado bajo continuo asalto por parte de la administración Trump.

En un encuentro con editores del diario La Opinión en Los Ángeles, el gobernante explica que los ataques del presidente tienen que ver con las políticas de California en torno a la diversidad de sus comunidades, el cuidado de salud, la educación y el medio ambiente.

“Hace un momento, me acabo de enterar de un nuevo esfuerzo de la administración Trump por poner fin al programa de permisos de emisiones para los gases de efecto invernadero”, dice.

Y afirma que el presidente agresivamente está tratando de desviar miles de millones de dólares de subsidios de seguridad pública para las ciudades y estados que tienen políticas santuarios.

“Ha ido detrás de miles de millones de dólares para el financiamiento del transporte, que son subsidios para mejoras en las autopistas y la seguridad pública”, enfatiza.

Ha llegado al límite de hacer a un lado los procedimientos y protocolos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para favorecer su agenda política e ir en contra del estado de California, dice.

Como consecuencia, el gobernador revela que han entablado entre 62 y 63 demandas contra la administración del presidente Trump relacionadas en primer lugar con el medio ambiente; y en segundo lugar con la migración.

“Hemos ganado la mayoría de ellas, lo que prueba el potencial que tiene el estado para sobrevivir en este momento”, expone.

La buena nueva, reconoce, es que California cuenta con un procurador general – Xavier Becerra – que está completamente alineado con su administración y la legislatura estatal.

Sin embargo, sostiene que no puede negar que cinco años más de lo mismo, tendrían consecuencias profundas en el estado.

“Así que lo que pase el año próximo – en las elecciones presidenciales – será profundamente importante. Por ahora estamos aguantando porque tenemos una economía robusta, reservas enormes sin precedente, un desempleo bajo en números récord, un producto interno bruto en crecimiento que es la envidia en la nación”, dice.

Pero advierte que en cualquier momento que la economía cambie, será más duro aguantar los ataques de la administración federal.

Sobre su relación con el presidente Trump, dice que han mantenido una conversación de dos vías.

“Ha habido un área en la que debemos darle crédito y en la que aún no ha involucrado su juego político, y ésta ha sido la respuesta a las emergencias como el terremoto Ridgecrest y los incendios Wolsey y Camp. Aunque estas emergencias han ocurrido en partes del estado predominantemente conservadoras. Me temo que no sea tan indulgente en los casos donde un desastre golpee los centros urbanos y los bastiones más progresistas”, agrega.

El gobernador considera que Trump tiene una gran reverencia por el poder y fortaleza del estado. “Él reconoce que resistimos excepcionalmente por nuestra cuenta, que sobresalimos. Hay respeto para la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, por Adam Schiff, porque somos la quinta economía más grande del mundo y por nuestro éxito y espíritu empresarial”, expresa.

Y remata diciendo que Trump no puede tratar a California como trata a otros estados. “Nosotros tenemos una población más grande que 21 estados. En el mundo, fuera de Alemania, Japón y China, no hay otra economía tan grande que la de California. Es por eso que ha sido muy agresivo en su asalto hacia nosotros”, comenta.

El gobernador de California refrendó su compromiso para dar seguro de salud a los ancianos indocumentados el próximo año. (Aurelia Ventura/La Opinión)

Inmigrantes

Este año el gobernador Newsom extendió el seguro de salud del estado para los de bajos ingresos, MediCal para los jóvenes indocumentados hasta los 26 años.

“Dar seguro de salud para todos los indocumentados nos costaría 3,000 millones de dólares al año. No lo podemos hacer ahora, pero ya me he comprometido públicamente a que el año que entra daremos seguro médico a los adultos mayores indocumentados de 65 años para arriba. Lo único que podría cambiar eso, es que haya una recesión económica, pero entonces habría que hacer recortes a nivel general a todo”, dice.

Y reitera que está comprometido con una cobertura de salud universal que proteja a todos, pero se tomará algunos años.

El gobernador admite que sus políticas a favor de los inmigrantes, le ha ocasionado críticas y no ser bien recibido en ciertas partes del estado.

“Vivo en el condado de Placer, un área muy conservadora de California. Por eso es que no puedo ni salir a la calle a comprar un café”, comenta.

Y eso lo lleva a recordar que una de las primeras cosas que hizo como gobernante fue destinar 20 millones de dólares para abrir el centro de respuesta rápida para los solicitantes de asilo en San Diego.

Prioridades

El gobernador puntualiza que sus prioridades son el acceso a la vivienda, el desamparo y la desigualdad en el ingreso y en la riqueza. “Somos el estado más rico y el más pobre”, externa.

Para lograr sus ambiciosas metas, quiere ser un gobernador audaz porque quiere resolver problemas.

“Estoy orgulloso de que logramos establecer el más agresivo control de rentas del estado y del país, y poner protecciones para evitar desalojos injustos de inquilinos”, dice. Y precisa que firmó 18 nuevas leyes para construir vivienda. “Pusimos casi 2 mil millones de dólares para fondos de préstamos revolventes y nuevos créditos tributarios para impulsar la construcción”, afirma.

En materia de desamparo, se mostró preocupado porque las ciudades y condados incluyendo el de Los Ángeles no han gastado más de 900 millones de dólares en salud mental para los desamparados.

“Vamos a necesitar ver mejores resultados y atender agresivamente la agenda de la vivienda porque una de las prioridades del estado es reducir el tema del desamparo”, señala.

Y adelanta que en enero va a anunciar una reforma amplia al sistema de salud mental y el Acta de Servicios de Salud Mental. “Me traje al ex director del Instituto de Salud Mental de Obama, Tom Enzo para que me aconseje por seis meses. Esta es una de las razones por las que tenemos una reserva de dinero no utilizada en los condados y tenemos que cambiar las reglas para que puedan obtener más rápido esos fondos y enfocarse en la intervención temprana de la salud del cerebro”, dice.