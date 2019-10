¿Su comida y medicamentos?

La Ley de Menor Costo de Medicamentos, no sólo le ahorrará a los consumidores dinero, sino que le ahorra al sistema de Medicare un estimado de $345,000 millones

¿Alguna vez ha sido enfrentado con la decisión de pagar por sus comestibles o sus medicamentos de prescripción? Si es así, no está solo. El año pasado, 1 de 3 estadounidenses tuvo que abstenerse de pagar medicación importante para poder comer.

Nuestro sistema de prescripción está quebrado, y esa estadística es inaceptable. Pero no es sorprendente, dado que los precios de la insulina y prescripciones ha aumentado durante años recientes, causando a individuos y familias que están luchando a través de América a enfrentarse a esa difícil situación de decidir entre comprar comestibles o comprar su medicina.

¿Quiere saber dónde los medicamentos no son un tema crítico? ¡En casi cualquier otro país del mundo! Así es, por años las compañías de prescripciones han estado cobrando a los estadounidenses hasta diez veces más de lo que están cobrando por esa misma prescripción en otros países.

Una de las razones por las que las compañías farmacéuticas cobran altos precios por sus productos de medicina es porque Medicare no tiene permitido negociar los precios con las compañías.

Los Demócratas del Congreso presentaron un proyecto de ley que hace cambiar eso, H.R. 3, La Ley de Menor Costo de Medicamentos (The Lower Drug Costs Now Act). Parte de la agenda de los Demócratas de la Cámara es la agenda del Público. El proyecto de ley le daría al gobierno el poder de negociar los precios de los medicamentos con las compañías farmacéuticas, y los precios bajos no solo serían para los beneficiarios de Medicare, si no también serán extendidos a todas las personas con aseguranzas privadas.

El proyecto de ley H.R. 3 también pone un precio fijo máximo de ciertas drogas de prescripción a las empresas farmacéuticas. También tapa todos los costos de bolsillo para los beneficiaros de Medicare, significando que usted pagará menos y reduce las posibilidades de que tenga que decidir entre comestibles y medicamentos.

La Ley de Menor Costo de Medicamentos, no sólo le ahorrará a los consumidores dinero, sino que le ahorra al sistema de Medicare un estimado de $345,000 millones. Hay tanto que podemos hacer con ese dinero. Una idea por la que he estado peleando y quedó incluida en el proyecto de ley es agregar la muy necesaria cobertura dental a esas personas con Medicare. Ahora, H.R. 3 indicará que los recipientes de Medicare obtener cobertura dental.

Convencer a los Republicanos que adopten este proyecto de ley será un desafío, pero no es nada comparado con los desafíos que nos encontraremos si no sanamos el debilitado sistema de prescripciones médicas en Estados Unidos.