Agenda de Los Angeles: los eventos de Halloween y Día de los Muertos que no te puedes perder

Este fin de semana arranca con fuerzas las fiestas y eventos alusivos al Día de Brujas

Jueves 24

Zoológico de espanto

Lo mejor de Boo at the L.A. Zoo está por comenzar. La fiesta de Halloween de este parque de animales tendrá este sábado y domingo el trick-or-treat, que incluye varias estaciones de dulces en todo el lugar. Mientras tanto, continúan actividades como los “regalos de terror” para varias de las bestias del zoológico, que consiste en alimentarlos con tremendas calabazas que devoran de tres mordidas. Además hay obras infantiles de teatro de “miedo”, un laberinto, un jardín de calabazas, un cementerio en honor a los animales extintos, actividades manuales de temporada para niños, un puesto the fotos, actos de magia de “terror” y encuentros con terroríficas criaturas. Todo está incluido en el precio de entrada. Las actividades transcurren entre 11 am y 4 pm. Boletos $17 a $22; gratis menores de 2 años. Informes (323) 644-4200 y lazoo.org.

Experiencia del Día de los Muertos

A New Día es una instalación inmersiva en el Wisdom LA (1147 Palmetto St., Los Angeles) que celebra el Día de los Muertos y que incluye la visión creativa del cineasta Robert Rodríguez. La voz de este mismo creador es la guía de esta exhibición, que se montó en colaboración con la bebida Estrella Jalisco. La experiencia tiene como objetivo explorar esta fiesta que conmemora la memoria de los seres queridos ya fallecidos. La instalación, que consta de cuatro domos geodésicos, abarca 35 mil pies cuadrados y está colocada en el corazón del distrito del arte angelino. Termina el 1 de noviembre. Boletos $29. Miércoles y jueves 5 pm a 11 pm; viernes 5 am a 12 am; sábados 11 am a 12 am, y domingos 11 am a 11 pm. Solo mayores de 21 años. Informes wisdome.la/anewdia.

Viernes 25

Muertos en la calle Olvera

La más mexicana de las calles de la ciudad llevará a cabo su celebración del Día de los Muertos con un novenario que terminará el 2 de noviembre. Todas las noches hay una procesión a las 7 pm, además de que está en exhibición un altar en memoria a los seres queridos fallecidos. Luego de las procesiones de ofrecerá chapurrado y pan dulce a los asistentes. También habrá pintura de cara, talleres de arte para los niños y música en vivo. A partir de las 6 pm en 1 Olvera St., Los Angeles. Evento gratuito. Informes olveraevents.com.

¡Buu!, en el museo de niños

El pequeño pero activo Southern California Children’s Museum (459 E. Colorado Blvd., Pasadena) celebrará el Día de las Brujas con el evento Halloween Spooktacular, que incluye un jardín de calabazas en el interior de este lugar localizado en el corazón de Old Pasadena. Habrá un concurso de disfraces, decoración de calabazas y golosinas para los niños. 11 am a 1 pm. Gratis con el pago del boleto de entrada. Boletos $8; gratis menores de 1 año. Informes (626) 657-0357 y socalkids.org.

Muertos y altares en Pasadena

La ciudad de Pasadena celebrará el Día de los Muertos de forma tradicional y con un toque vibrante. En el evento de dos días participan varios de los negocios del centro histórico de la ciudad que crearán vistosos altares en sus locales para que los admiren quienes realicen los recorridos para ver estas creaciones artísticas. A la vez, habrá tres altares comunitarios, música en vivo, pintura de cara y actividades para los niños. Viernes 6 a 9 pm, y sábado 1 a 7 pm. Evento gratuito. Para saber qué tiendas montarán altares, visitar el sitio oficial. Informes (626) 356-9725 y oldpasadena.org.

Sábado 26

Fiesta en el Grand Park

La festividad del Día de los Muertos en el Gran Park (200 N. Grand Ave., Los Angeles) contará con el trabajo de artistas locales, altares, música en vivo y actividades para los niños. Los eventos se prolongan hasta el 3 de noviembre. Estarán en exhibición este año 35 altares que fueron curados por personal de Self Help Graphics; se podrán ver en todo el parque. Viernes 5 am a 10 pm; y sábado 10 am a 3 pm. Entrada gratuita. Informes grandparkla.org.

Miedo en el acuario

El Acuario del Pacífico (100 Aquarium Way, Long Beach) se convertirá este fin de semana en un lugar de “miedo” con el evento Scarium of the Pacific: Spooktacular Halloween Fun for the Family, una celebración que incluye concurso de disfraces, shows de magia, un show en el que un buzo tallará una calabaza en la profundidad de un tanque, lectura de cuentos no tan de miedo, actividades manuales, pintura de cara y concurso de coloreo de dibujos de Halloween. Sábado y domingo de 9 am a 5 pm. Incluido con el pago del boleto de entrada. Boletos $24.95 a $34.95; gratis menores de 3 años. Informes (562) 590-3100 y aquariumofpacific.org.

Carrera de muertos

Para celebrar la vida, en el centro de Los Ángeles se realizará la Carrera de los Muertos, o Run of the Dead, que recorrerá 5 kilómetros a partir de la calle Olvera (845 N. Alameda St., Los Angeles). Se espera la presencia de unos 4,000 atletas que con su ejercicio recordarán a sus seres queridos que ya no están en este mundo. Además de la carrera habrá actividades antes y después del evento, como pintura de cara, altares, una ceremonia de purificación, danzantes aztecas, mariachi, bailes folclóricos y personajes en zancos. Inscripciones partir de las 6:30 am; carrera inicia 9 am. Registro $39 a $69. Informes losmuertos5k.com.

Domingo 27

Halloween entre autos

El Trunk or Treat Breakfast Cruise-In, que tendrá lugar en el museo Petersen (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles), celebrará la fiesta de Halloween con autos decorados y muchas golosinas. Los visitantes, tanto chicos como grandes, pueden asistir disfrazados. Se premiará al auto mejor adornado. También habrá bagels y café para los asistentes y el equipo de educación del museo creará canastas de dulces para los pequeños corredores. 8 a 11 am en el piso 3 del estacionamiento. Entrada gratuita. Informes (323) 964-6331 y petersen.org.

Día de Muertos en la LA Plaza

La LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Angeles) celebrará su Día de los Muertos con un evento familiar. Se explorará el significado de esta fecha, las tradiciones y habrá música en vivo, baile y comida típica mexicana. Para los niños habrá actividades como talleres de arte y la proyección de “Coco”, la cinta de Pixar que habla sobre esta festividad ancestral. También habrá presentaciones de grupos folclóricos, de grupos musicales, incluyendo mariachis y grupos de música mexicana tradicional. A partir de las 12 a 8 pm. Entrada gratuita. Informes lapca.org.