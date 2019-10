Consume menos carne roja y vive más

El excesivo consumo de carne roja es un grave problema de salud en el mundo, ya que esta relacionado con envejecimiento acelerado, acidificación del organismo, enfermedades cardiovasculares, obesidad y en general una menor calidad de vida

Seguir una dieta poco saludable, malos hábitos y llevar una vida sedentaria son los principales factores que contribuyen en la mortalidad prematura; sin embargo existen datos preocupantes sobre el excesivo consumo de carne que trae devastadoras consecuencias no solo en cuestiones de salud, también es una industria que pone en riesgo al planeta.

Los humanos ocupamos el 70% de la superficie terrestre libre de hielo del mundo, degradamos los recursos del planeta mediante el uso de fertilizantes químicos, deforestación desmedida y agricultura intensiva. Estudios realizados por el Fondo Mundial para la Naturaleza demuestran que el resultado de esto es fatal, la tierra es menos fértil y captura cantidades más pequeñas de emisiones de carbono de la atmósfera, todo esto esta impulsando a una crisis climática; el consumo de carne esta directamente relacionado con esta grave situación ya que se requieren 30 kilos de pasto por día para alimentar a una vaca, basado en la demanda de carne a nivel mundial esto es insostenible.

Dentro de la Unión Europea, España ocupa el segundo lugar en consumo de carne de vaca se calcula que una persona promedio come alrededor de 90 kilogramos de carne al año; en relación con el resto del mundo se encuentra en primer lugar Estados Unidos, seguido por Australia, Nueva Zelanda y Argentina; mientras que en los países más pobres del mundo como Etiopía, Ruanda y Nigeria se consume muy poca, cerca de 7 kilogramos al año por persona.

Cómo afecta el consumo de carne roja al organismo:

La carne es uno de los alimentos que más aumentan los niveles de acidez en el organismo, provocan que el pH de la sangre sea mucho más ácido y esto tiene consecuencias importantes de salud.

Por supuesto este artículo no pretende satanizar el consumo de carne, ya que en cantidades adecuadas brinda algunos beneficios nutricionales como buenas cantidades de proteínas, hierro y sobretodo vitamina B12; sin embargo es importante que como sociedad creemos consciencia y procuremos no solo un mundo mejor, si no una mejor esperanza de vida.