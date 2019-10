Joachim Rønning: “Muchas veces nos gustaría ser como Maleficent”

Entrevista al noruego que dirigió a Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer y Elle Fanning

Tras el éxito de “Maleficent” en 2014, Angelina Jolie volvió a encarnar a la mala-buena de La Bella Durmiente, pero esta vez dirigida por el noruego Joachim Rønning, que ya demostró que es capaz de caer en medio de una franquicia y hacer avanzar la historia, como hizo con éxito en “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales”.

Ahora el reto de Rønning era ahondar en la relación entre Maleficent y la Princesa Aurora, interpretada de nuevo por Elle Fanning quien, cinco años después es una joven mujer adulta. El elenco se completa con una excelente Michelle Pfeiffer en el papel de la reina Ingrith, Harry Dickinson como Phillip, Sam Riley como Diaval –fiel servidor de Maleficent– y Chiwetel Ejiofor como Conall, uno de los líderes de la misma especie que Maleficent.

Conversamos con el director noruego sobre “Maleficent: Mistress of Evil”.

Pregunta: Ya hiciste una secuela de “Pirates of the Caribbean” y ahora la de Maleficent. ¿Cómo se afronta una secuela de una película que ha sido un éxito?

Joachim Rønning: Es una bendición y una maldición. Puedes elegir lo que más te gustó del primer film y quedarte con lo que es valioso para los fans. Pero a la vez quieres hacer una película original, expandir ese universo y continuar la historia de los personajes profundizando en su núcleo emocional.

P.: ¿Cuáles son las claves para lograr hace una historia original?

J.R.: Dos cosas eran importantes cuando empecé a hacer esta película. Me sorprendió cómo la primera película me agarró emocionalmente, me metí en la historia de Maleficent y Aurora, madre e hija. Yo mismo soy padre. Esa historia era para mí lo más importante de continuar y profundizar. También cómo Maleficent evoluciona y Aurora es ahora una mujer que deja su casa. Como padre, tú haces cualquier cosa por tus hijos. En el caso de Maleficent ella cambia, está tratando de ser más humana, pero eso se vuelve contra ella y se siente traicionada.

La otra cosa importante para mí era expandir ese universo, llevarlo al siguiente nivel y hacer la versión Maleficent 2.0. Pensé que era muy interesante darle a Maleficent la historia de su origen y que descubriera que no es la única en su especie, que no es la única dark fae. Eso abrió la película completamente y la volvió fresca.

P.: El film está liderado por tres mujeres fuertes, dos actrices consagradas como Michelle Pfeiffer y Angelina Jolie, y la joven Elle Fanning…

J.R.: Elle realmente mantuvo el tipo en esa compañía. Es increíble, es un privilegio tener estas talentosas actrices delante de tu cámara. ¡Y son súper famosas! Sientes que estás en un cine en el momento en que llegan al set. Es casi surrealista, porque ellas mismas son tan icónicas. ¡Pero es muy divertido!

P.: La película tiene muchísima acción. ¿Fue un rodaje difícil?

J.R.: Fue muy complejo. Cualquier película es compleja. Yo vengo del cine independiente y cualquier película es un gran esfuerzo, con muchos elementos que coordinar. Pero como director lo más complicado para mí fue tener siempre presentes todas las líneas narrativas, hay muchos personajes, pequeñas criaturas, historias de amor… Lo más difícil fue seguir todas esas historias y cerrarlas. Al final del día es una historia de amor y la historia de una madre y una hija. Me tenía que recordar eso a mí mismo cuando estaba rodando una batalla con mil extras, explosiones, etc. Sí, necesitábamos eso, porque es espectacular y llena la pantalla grande. Pero al final, se trata de los personajes. Ese balance es lo más difícil.

P.: El título es “Maleficent, Mistress of Evil”. Pero la mala no es ella…

J.R.: Lo interesante del personaje de Maleficent es que a la vez es buena y mala. Es malvada, tiene poderes y puede matar gente. Pero a la vez tiene un gran corazón. Creo que muchas veces nos gustaría ser un poco como Maleficent.

· Leer más: La transformación de Angelina Jolie para su papel en Maleficent