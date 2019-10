Sergio George, director musical de ‘Reina de la Canción’: “Las mejores estrellas musicales latinas no son las mejores cantantes”

"No es quién tiene más talento, sino qué haces con tu talento"

Sergio George es el director musical de ‘Reina de la Canción’, el reality de los domingos de Univision que busca a la nueva cantante femenina latina. Poco se imaginarían que el productor, arreglista y compositor que creó ‘La Vida es Un Carnaval’ o que trabaja al lado de figuras como Marc Anthony, Jennifer Lopez y una lista que espera que tenga un poco de tiempo para que se los dedique, lo veamos en un show de televisión.

En exclusiva hablamos con el gran Sergio George, quien nos contesta esa y muchas preguntas y nos sorprende asegurando que en vez de una gran cantante, el prefiere una gran estrella.

“No sabía cuál era mi rol, porque nunca había hecho televisión, tampoco los veo (los reality), no sé como funcionan. Aprendí en el momento de mi rol… Muy agradecido de estar aquí, aprendo mucho”, comienza diciendo sobre su papel dentro de la casa-estudio junto a Pedro Capó.

Una de las grandes incógnitas es qué hace una persona tan ajena a la televisión y tan ocupado laboralmente en un reality… “Sabiendo que la gente que estaba detrás era muy seria, que era en la cadena número uno, un show que se produce con muchas personas y que iba a tener la oportunidad de cambiar vidas… Saber que tenía esa oportunidad de ser parte de un show así acepté”.

Pregunta: ¿Sientes que aquí dentro, en el reality, además de una ‘Reina de la Canción’ hay una gran estrella?

Sergio George: Las estrellas se hacen, no se sabe, hay semanas que faltan desarrollar quién tiene madera para ser una estrella… Sí nacen con ese don de tener algo especial pero no hay garantía, hoy en día las mejores estrellas musicales latinas no son las mejores cantantes, ninguna, y que no hace falta ser las mejores cantantes, pero trabajaron fuerte, comunican bien, hacen un poco de todo… No se sabe eso hasta que llegue más adelante el procesos, las súper estrella depende de ellas, hay que trabajar.

P: ¿Prefieres una gran cantante o una súper estrella?

S.G.: Yo prefiero una súper estrella, he trabajado con gran cantantes que de qué me vale eso si no están bien o se deprimen o la razón que sea, la gran estrella ha pasado por todas esas cosas, ha tomado todos los puños y ha dicho: “voy para adelante y no me para nadie”… Y eso es la vida, no es quién tiene más talento, sino qué haces con tu talento, y cómo uno hace con eso.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN VIDEO:

Loading the player...