Urgen a dreamers a renovar DACA para que estén protegidos por dos años

La vida de 700,000 beneficiarios de este programa y sus familias, incluyendo 200,00 niños corre peligro

Líderes de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA) y la organización FWA.US llamaron a los dreamers a renovar cuanto ante sus permisos de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) para que estén protegidos por los siguientes dos años en tanto la Corte Suprema de los Estados Unidos decide sobre sus vidas.

“La Corte Suprema de Estados Unidos tomará una decisión entre enero y junio del año que entra para determinar la legalidad de la cancelación de DACA hecha por el presidente Trump. Como no sabemos cuál será la decisión, es muy importante que los beneficiarios a quienes se les vencen sus permisos en enero y febrero, renueven su DACA cuanto antes”, dice Luis Pérez, director de Servicios Legales de CHIRLA.

Varias cortes a lo largo del país han determinado que la decisión de la Administración Trump para acabar con el programa DACA fue ilegal. Pero la última palabra la tendrá la Corte Suprema.

Luis Pérez junto con Rosa Barrientos, beneficiaria de DACA y organizadora comunitaria de CHIRLA, Karely Hernández y José Dante Parra de la organización FWD.us visitaron el diario La Opinión para hablar del proceso de litigio que está a punto de culminar el mes próximo cuando en la Corte Suprema se escuchen argumentos sobre la cancelación de DACA por Trump.

Mientras eso ocurre se ha generado bastante confusión en la comunidad ya que hay mucha gente que cree que DACA no se puede renovar, coinciden.

Luis Pérez de CHIRLA precisa que solo el 27% de a quienes se les vence DACA en enero 2020, han renovado el programa; y únicamente lo ha hecho el 14% de quienes se les termina en febrero 2020.

“Hay dos razones por las que no pueden estar renovando sus permisos, la falta de dinero porque cuesta 495 dólares la renovación; o el miedo a que el gobierno tenga su información”, comenta.

CHIRLA ha ayudado a renovar alrededor de 10,000 solicitudes de DACA. Se calcula que en el país hay alrededor de 700,000 beneficiarios de DACA. Sus contribuciones al Producto Interno Bruto Nacional (GDP) se estiman en más 460 mil millones de dólares entre 2017 y 2027.

“Habría una separación masiva de familias si la Corte Suprema falla a favor de que la cancelación de DACA fue legal”, dice Karely Hernández.

Y observa que la mayoría de los beneficiarios de DACA vinieron a los Estados Unidos, a la edad de seis años en promedio. “A esa edad, es muy difícil que recuerden el país de donde vinieron”, comenta.

“La mayor parte vinieron de México, El Salvador y Guatemala”, complementa Luis.

El 12 de noviembre, la Corte escuchará argumentos de nueve casos, pero tomará una decisión en enero, marzo o junio del año que entra.

“Tenemos que estar preparados para ganar y perder. Por eso es importante que quienes tienen que renovar su DACA entre enero y febrero, hagan sus solicitudes de renovación de inmediato para que queden protegidos por dos años”, menciona el director de servicios legales de CHIRLA.

En septiembre 5 de 2017, la administración Trump anunció la terminación del programa DACA. Sin embargo, se entablaron varias demandas a lo largo del país para desafiar en las cortes el fin del programa, lo que resultó en varios amparos para detener temporalmente la decisión del presidente.

Pero el destino de los jóvenes soñadores quienes fueron traídos por sus padres en su infancia será decidido en el 2020, después de escuchar los argumentos.

“Queremos pedirle a la corte que no caiga en el juego político de Trump, quien busca utilizar a los dreamers como fichas para negociar el dinero para su muro y recortes al sistema de inmigración legal”, dice Dante.

También en la Cámara de Representantes en Washington, D.C. fue aprobado el Dream Act 2019, un proyecto de ley que permitiría a casi 700,000 beneficiarios de DACA obtener un estatus de residente permanente.

“El presidente mató DACA y dijo que él firmaría un proyecto de ley que le mandaran los legisladores para beneficiar a los soñadores, pero no ha hecho nada hasta ahora”, dice Luis.

El problema al que se enfrentan los DACA es que el Senado de EE UU a diferencia de la Cámara de Representantes está controlado por los republicanos. “Necesitamos que el líder republicano la lleve a votación”, explica Luis.

Los líderes de los DACA no tienen idea de cuál será el fallo de la Corte Suprema. “Esperamos que se toquen el corazón porque si aprueban que la cancelación de DACA por parte de Trump fue legal, vendrá un golpe muy fuerte para la economía, y será devastador emocionalmente para las familias”, dice.

Recordemos que han pasado siete años desde que DACA fue aprobado. Muchos de esos jóvenes ya se han casado, formado familias y negocios. Se calcula que unos 250,000 niños serían separados de sus padres, comenta Karely.

Dreamers en la lucha

Rosa Barrientos, la joven DACA que se ha convertido en una organizadora de CHIRLA, dice que ella supo que era indocumentada cuando estaba en la secundaria.

“Me gané una beca, pero me pedían mi número de seguro social. Yo sólo tenía un número ITIN – Número Individual de Identificación del Contribuyente -”, recuerda.

Dice que cuando en un programa para preparar a los muchachos para ir a universidades como Yale y Harvard, le dijeron que no había espacio para ella por ser una estudiante AB540 – en relación a la ley de California que permite a los estudiantes indocumentados pagar las mismas colegiaturas universitarias que los residentes – su mundo se le derrumbó porque se había esmerado mucho por ser una buena estudiante y sacar buenos grados”, platica.

Por eso cuando se aprobó el DACA y ella calificó, aprendió a manejar y viajó a Washington. “Mis alas se abrieron y pudo vivir en paz”, reconoce.

Rosa quien participa activamente en la lucha para que no solo los dreamers sino sus padres puedan tener la residencia, reconoce que su sueño es ser ciudadana de este país, votar y hacer una diferencia.

Luis dice que no saben cuál va a ser la decisión de la corte y los detalles. “Si ganamos. No sabemos si tendremos el paquete completo, si podrán renovar DACA sin problema, obtener permisos para viajar al exterior (Advance Parole) y la oportunidad para que quienes cumplan 15 años puedan también solicitar este programa; o si solo nos permitirían seguir renovando el DACA. Y si perdemos, no sabemos cuál será el proceso de deportación que van a seguir”, expresa.

Clínica legal

LA FWD.US va a llevar a cabo una clínica legal este sábado 26 de octubre en las instalaciones de CHIRLA para renovar solicitudes de DACA. Karely de FWD.US asegura que habrá fondos para ayudar a los muchachos que no puedan pagar el cobro de 495 dólares por la renovación al Servicio de Migración y Ciudadanía (USCIS).

La clínica legal será de 8 a 11 a.m. Habrá expertos legales y abogados listos para atender a los soñadores que quieran renovar este programa que les ha dado protección de la deportación y la oportunidad de trabajar legalmente.