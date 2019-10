‘El cáncer no es solo rosa, hay otros tipos’

Mujeres que enfrentan o vencieron la enfermedad platican sobre sus vivencias

En 2018, Clara Cárdenas comenzó a sentir dolores fuertes en su vientre bajo y pensó que eran signos de la menopausia. “Pero el dolor era cada vez más fuerte y tuve que ir a emergencias”, recordó.

Tras varios exámenes y visitas a especialistas, el diagnóstico fue cáncer de ovarios.

“Cuando escuchas cáncer, lo primero que piensas es ‘te vas a morir’ y yo sentía que si ya me tenía que ir, no había logrado ser completamente feliz”, dijo la colombiana de 53 años cuya familia no tiene historial de esta enfermedad.

El cáncer de ovarios es conocido como “silencioso” ya que usualmente es detectado cuando está en etapa avanzada.

Inmediatamente, Clara recibió atención medica y más de una veintena de sesiones de quimioterapia. Recuerda que el proceso fue difícil pero se negaba a darse por vencida porque pensaba en su esposo y sus dos hijas.

“Se te entumecen los pies, te dan ataques de pánico, el dolor es enorme, las venas se te empiezan a debilitar”, contó.

Tras varios meses de tratamiento, Clara logró vencer la enfermedad y ahora se encuentra en etapa de remisión.

Enfrentar el cáncer por segunda vez

Claudia Antonio, de 48 años, dijo que hace seis años le diagnosticaron cáncer de riñón y que le fue detectado cuando ya estaba en etapa cuatro.

Confesó que se sintió desconcertada ya que este tipo de cáncer no es común en las mujeres y mucho menos cuando son menores de 50 años. Sin esperar más, decidió remover su riñón para terminar con el problema.

“Yo estaba muy positiva y le dije al doctor que me lo quitara inmediatamente”, contó la mujer de origen guatemalteco.

Así pasaron varios años y la batalla que Claudia creía haber ganado regresó con mayor fuerza. “Me detectaron cáncer en los huesos en febrero de este año”, expresó.

El cáncer de huesos es poco común en los adultos y ocurre cuando las células comienzan a crecer sin control y se propagan a otras partes del cuerpo, explica la Sociedad Americana del Cáncer.

Aunque esta segunda recaída ha tratado de enfrentarla con valor y positivismo, como la primera vez, confiesa que no le ha sido fácil.

Se encuentra tomando quimioterapia con radiación e inmunoterapia, un tratamiento que estimula las defensas naturales mediante sustancias producidas por el cuerpo o fabricadas en un laboratorio para mejorar o restaurar la función del sistema inmune.

No obstante, Claudia reconoce que el medicamento le está causando efectos secundarios serios.

“Me ha cambiado mi forma de ser. Yo era muy alegre, muy activa y ahora me siento enojada, me pongo a llorar, todo me irrita”, indicó. “Todo el mundo te dice que tienes que luchar pero no saben cómo me esto sintiendo de verdad”.

Hasta hace poco, Claudia trabajaba a tiempo completo como paralegal pero la enfermedad le ha sido tan difícil que su horario laboral ha sido reducido a uno o dos días por semana.

“No me puedo concentrar como antes y no puedo hacer planes porque no se cómo me voy a sentir ese día… Siento que la enfermedad también ha afectado mi matrimonio. El apoyo de mi esposo es cada vez más lejano”, indica.

Conoce los tipos de cáncer

En 2018 se detectaron 18 millones de casos de cáncer en todo el mundo. De ellos, 9.5 millones le fueron diagnosticados a hombres y 8.5 millones a mujeres, de acuerdo al Instituto Americano de Investigación del Cáncer y el Fondo Mundial de Investigación del Cáncer.

Se estima que uno de los tipos de cáncer más comunes es el de seno, dijo la doctora de AltaMed, Zainab Saadi.

“A este le sigue el cáncer de pulmón el cual es considerado 50% más letal que el cáncer de seno pero el más curable con simples métodos, como dejar de fumar”, agregó.

El cáncer de riñón está entre los tipos de cáncer menos comunes donde aproximadamente 11 de cada 100,000 personas puede contraerlo.

La doctora dijo que la mejor forma de prevenir enfermedades o enfrentar el cáncer a tiempo es hablar con tu doctor.

“En muchos casos las personas se sienten bien hasta que son diagnosticadas”, explicó Saadi. “Es mucho más fácil hacerse exámenes a tiempo que enfrentar la enfermedad”.

¡A informarse!

Gabriela Estrada, empresaria y dueña de la compañía de sombreros Megavi, dijo que hace unos días se le ocurrió hacer una sesión de fotos con mujeres que enfrentan o han vencido el cáncer para crear conciencia sobre la enfermedad.

Aunque en su familia no hay historial de cáncer, indica que tiene dos amigas que han enfrentado y/o vencido la enfermedad.

“Conseguimos cinco mujeres y les dije, ‘Vénganse todas de color rosa para las fotos’ y ahí Claudia me aclaró que no todo [lo referente] al cáncer es rosa”, descubrió Estrada.

“Ella dijo: ‘El rosita es para el cáncer de mama y hay muchos [otros] tipos’”.

La empresaria dijo que en ese momento, entendió más a fondo que aún hay mucha desinformación sobre el cáncer. Al mismo tiempo, cada persona que lo padece lo enfrenta de manera diferente.

“Por ejemplo, Claudia me dice, ‘Yo no encuentro la misma forma de apoyo para mi cáncer como lo hacen quienes tienen cáncer de mama’. Entonces he entendido que el cáncer de verdad tiene muchos colores”, aseveró Estrada.

Involucrada en el cambio

En un esfuerzo por crear conciencia acerca de los diferentes tipos de cáncer, Estrada decidió realizarles a las cinco mujeres un cambio de imagen con maquillaje, pelucas y sesión de fotos esta semana mientras desayunaban en un ambiente muy acogedor.

“Ahí todas se conocieron y hablaron de cómo se sienten de acuerdo a su enfermedad”, contó.

Las mujeres esperan continuar creando conciencia acerca de lo importante que es educar las personas sobre los diferentes tipos de cáncer.

Además, Estrada dijo que comenzará a trabajar en la creación de uno o dos sombreros enfocados solamente al tema del cáncer y de donde un porcentaje de cada venta se done a entidades que provean la vital información.

“No se trata de tenerles lastima a las mujeres que tienen cáncer sino aprender a vivir como ellas y apoyarlas… Es educar a la comunidad para que ser más compasivos y comprensivos”.

La doctora Saadi recomendó que las mujeres comiencen a hacerse la mamografía a partir de los 40 años de edad y a hacerse exámenes para detección de cáncer a partir de los 45 y hasta los 70 años aproximadamente.

Algunos colores para los tipos más comunes de cáncer:

Naranja: Cáncer de riñón, leucemia

Amarillo: Cáncer de huesos

Blanco: Cáncer de pulmón

Gris: Cáncer cerebral

Rosa: Cáncer de mama

Verde: Cáncer de hígado, linfoma, cáncer de vesícula biliar

Azul oscuro: Cáncer de colon

Variaciones de morado: cáncer de páncreas, cáncer de testículo, cáncer de estómago y cáncer de esófago.