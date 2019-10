La advertencia que su exjefe de Gabinete le hizo a Trump

John Kelly hace fuertes revelaciones a 11 meses de dejar la Casa Blanca

John Kelly, exjefe de Gabinete del presidente Donald Trump dijo que le advirtió al mandatario que si contrataba a un sucesor que a todo dijera “sí”, podría correr el peligro de ser juzgado políticamente y hasta destituido.

El general general de la Marina de cuatro estrellas lamentó haber renunciado a la administración y, en una entrevista con el Washington Examiner, sugirió que la culpa del proceso que enfrenta el presidente Trump en la Cámara de Representantes recae directamente en el jefe de Gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney.

“Le dije, haga lo que haga, y todavía estábamos en el proceso de tratar de encontrar a alguien que tomara mi lugar… Le dije, lo que sea que haga, no contrate a un ‘sí, señor’, alguien que no le diga la verdad. No hagas eso”, afirma Kelly que dijo al presidente Trump. “Porque si lo hace, creo que tendrá un juicio político”.

Las declaraciones surgen 11 meses de que el general retirada diciera abandonar la Casa Blanca.

“Eso fue hace casi 11 meses, y tuve muchísimas dudas, por decir lo menos, sobre dejarlo”, dijo Kelly. “Me duele ver lo que está sucediendo porque creo que si todavía estuviera allí o si alguien como yo estuviera allí, él tendría que estar en todas partes”.

Se espera que la Cámara vote sobre los artículos de juicio político antes de Navidad y, de aprobarse, el Senado deberá realizar el proceso determinar si el presidente Trump debe ser destituido.

Kelly no avaló la indagatoria de los congresistas demócratas, pero consideró que los asesores de la Casa Blanca tenían responsabilidad de indagar.

La investigación contra el mandatario se abrió luego de que el republicano al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que iniciara una investigación sobre el exvicepresidente Joe Biden y su hijo, Hunter.