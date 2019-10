Estranguló “accidentalmente” a su pareja mientras tenían sexo y lo confesó en TV

Según el hombre, la culpa no le permitió esconderse

Un hecho trágico y a la vez insólito se suscitó el pasado fin de semana en la capital del estado de Durango, en México, en donde una mujer de 42 años perdió la vida luego de ser estrangulada por su pareja mientras mantenían sexo en un hotel de paso de la ciudad.

El presunto asesino se identificó únicamente como Ricardo, el cual por su propio pie acudió a las autoridades para entregarse, y no solo eso, narró qué fue lo que ocurrió en una entrevista para un noticiario de televisión.

“Teníamos algunas ocasiones practicando sexo con estrangulamiento, bien fuera una bolsa, una camiseta, un pedazo de almohada en la boca o incluso con las manos. Ella me lo practicaba a mí, como yo a ella y este fin de semana no sé qué pasó y se nos salió poquito de control, ahí pues con las consecuencias ya sabidas”, señaló el hombre.

También indicó que en un principio, al ver a su pareja muerta, entró en pánico y lo primero que se le ocurrió fue salir huyendo del hotel, pero finalmente recapacitó y sabe que es mejor asumir las consecuencias de sus actos. Lo único que pide es que las autoridades crean y respeten su declaración.

“Yo me estoy entregando voluntariamente porque créame no me siento… la conciencia no me deja, me siento muy mal emocionalmente”, agregó.

Ricardo y la mujer se frecuentaban ocasionalmente, aunque sí tienen un hijo en común.