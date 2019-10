Las mejores ocasiones en las que Yanet García lució el rojo pasión

La sexy "Chica del Clima" se ve muy bien de rojo

Yanet García es una de las conductoras más sexies de la televisión actual, la “chica del clima” del programa Hoy ha demostrado tener no solo un gran carisma, sino también un físico envidiable. Y en redes sociales no duda en compartir con sus seguidores los increíbles looks que conforman su día a día, sin duda, el rojo es uno de los colores que mejor luce y si no lo crees, te dejamos las pruebas:

Mini vestido para celebrar

Un mini vestido rojo que acompañó con unos tacones en nude fue una combinación que dejó boquiabiertos a sus fanáticos. Sus interminables piernas fueron las que robaron la atención.

Recibe el octubre con un buen top

Con un top en rojo y unos leggins deportivos, la chica del clima impactó en medio de un campo de calabazas. Sin duda un atuendo fresco fácil de replicar.

Conjunto deportivo roba pasiones

Uno de sus atuendos más icónicos pues en varias de sus stories se le ha visto con este conjunto en rojo vino con el que gusta de entrenar en el gimnasio. Cada que comparte una imagen con este aspecto los likes le llueven.

Para compartir un momento especial

En un viaje que hizo con su actual pareja, Lewis Showes, Yanet lució un vestido muy fresco. La conductora acompañó el outfit con una gorra, ideal para la ocasión.