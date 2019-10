¿Qué vamos a hacer para no olvidar la proposición 187?

El evento de conmemoración será dedicado a promover la importancia de ser contados, hacerse ciudadanos y registrarse para votar

En Los Ángeles se tiene planeado un gran día de acción por la justicia y la igualdad de los derechos de los inmigrantes para conmemorar los 25 años de que la proposición 187 fue aprobada por los votantes en 1994. Se trata de la iniciativa electoral antiinmigrante que marcó un antes y un después de millones de vidas de los latinos en California.

Los festejos estarán encaminados a promover la participación en el censo 2020, la ciudadanía entre los residentes que califican, y el registro de votantes entre los nuevos ciudadanos.

La proposición 187 pretendía negar a los inmigrantes indocumentados el acceso a los servicios sociales, médicos y a la educación pública en California. Fue presentada por el asambleísta republicano de Monrovia, Dick Mountjoy; y aprobada con el 59% de los votos en noviembre de 1994. Pero finalmente fue derogada por una corte federal en 1999.

El evento de conmemoración se efectuará el sábado 9 de noviembre de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde en en Los Angeles State Historic Park, el nuevo parque que está sobre la calle Spring al norte en el número 1245 de Los Ángeles.

“La proposición 187 despertó un patriotismo falso y ganó con una votación abrumadora, levantando la bandera del racismo en California. Tras su victoria, se fueron cercenando partes de a poquito, y lo que llevó a su derrota fue que era ilegal porque los estados no pueden legislar en materia migratoria”, comenta Gabriel Lerner, director del diario La Opinión.

“Lo que recordamos de la proposición 187 es que llevó a la gente a tomar conciencia, manifestarse, organizarse, naturalizarse y a registrarse para votar. Ahora tenemos millones de nuevos ciudadanos latinos cuando los republicanos querían que se fueran”, agrega.

Se calcula que en California más de un millón de inmigrantes se registraron para votar el mismo año, movidos por la proposición 187.

Desde entonces, considera Lerner, hubo un cambio cualitativo en el esquema político de California que ya no dio marcha atrás.

“En la actualidad, los demócratas poseen la totalidad del poder en California y muchos latinos están en esas posiciones”, sostiene.

La campaña para conmemorar el aniversario 25 de la proposición 187, busca conectar a los líderes de esa lucha con la próxima generación, mientras destacan la importancia de ser contados en el censo 2020 y registrarse para votar para las primarias presidenciales de California en el 2020.

La senadora estatal María Elena Durazo revela que como parte de los eventos para recordar la histórica fecha, están en proceso de producir un documental sobre el impacto de la 187, en el que se mostrará lo que ha pasado en los últimos 25 años.

“También junto con la oficina de educación del condado de Los Ángeles estamos desarrollando un plan de estudios sobre la 187 que se pueda usar en las escuelas y clases”, explica.

“Queremos conectar a la gente con lo que sucedió con la proposición 187 y lo que está pasando ahora; y cómo hemos progresado sin parar de luchar”, sostiene Durazo.

En el comité de los festejos conmemorativos de la proposición 187 participan NALEO, MALDEF, la Federación del Trabajo de Los Ángeles, sindicatos, la senadora Durazo, el ex líder de la Asamblea, Fabián Núñez, el ex líder del Senado, Kevin de León, la ex supervisora Gloria Molina, el concejal Gil Cedillo y la supervisora Hilda Solís, entre otros.

“La proposición 187 sirvió como una llamada de atención para los latinos y los inmigrantes a través del estado de California quienes fueron usados como chivos expiatorios y atacados a través de tácticas políticas inescrupulosas”, dice la supervisora Hilda Solís.

“La campaña política que impulsó la 187 fue muy fea. Sacó provecho del miedo y de las ideas equivocadas al promover estereotipos que buscaban dividir un electorado que estaba inconforme con el cambio demográfico del estado”.

Y enfatizó, “Salimos de esta experiencia más unidos y preparados para soportar los desafíos que hoy enfrentamos con Trump”.

El aniversario 25 de la aprobación de la proposición 187, recuerda a sus habitantes que aún California, uno de los estados más diversos de la nación, pueden superar el odio una y otra vez.

Eddie Mendoza del comité organizador de los festejos por el 25 aniversario de la 187, explica que el 9 de noviembre será un día de acercamiento con la comunidad para invitarlos a participar en el censo 2020 y registrarse para votar.

“Todavía no tenemos una hora definida para el acto en el que se darán los discursos, pero sabemos que van a participar, el presidente emérito de la Asamblea estatal, Fabián Núñez, el presidente emérito del Senado Kevin de León, el secretario de estado Alex Padilla, la ex supervisora Gloria Molina, la senadora estatal Durazo, la asambleísta Wendy Carrillo, el concejal Gil Cedillo y el presidente del Concejo de Los Ángeles, Herb Wesson”, dice.

Habrá además un festival musical con la participación de diferentes grupos.

Si quieres conocer más detalles. visita la página: http://www.wearecasomosca.org