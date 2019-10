Ubican a “Lady Frijoles” como infiltrada del gobierno de Honduras en caravana migrante

Defensora de inmigrantes revela conexión entre la hondureña recién deportada y el partido oficial

Miriam Zelaya Gómez, conocida como “Lady Frijoles”, se convirtió en una de las desafortunadas figuras que destacaron en las caravanas migrantes de Centroamérica a los Estados Unidos. Ella afirma que salió de Honduras en busca de una mejor vida y para operar a su hija sordomuda, pero su polémico comportamiento parecía llevarla a un camino distinto al que defiende, incluso ahora como presentadora te televisión en su país.

Sin embargo, Miroslava Cerpas, reconocida defensora de derechos humanos en Honduras, galadronada esta semana en Nueva York por su labor, indicó que su compatriota fue alguna de las infiltradas del gobierno de aquel país, ya que incluso se confirmaron conexiones entre ella y el partido oficial a través de sus redes sociales.

“Había mucha infiltración del gobierno dentro de las caravanas para que generaran conflictos y que hicieran quedar mal a la población migrante”, dijo Cerpas en entrevista previa a recibir el “Zabel Human Rights Award” en Chelsea, Manhattan, por parte de la organización Human Rights First. “En el caso particular de esta persona, ella tenía demostrado de redes sociales y a través de su censo electoral que era miembro del Partido Nacional de Honduras, entonces así había personas, como ella, que eran infiltradas, pero también es un tema de educación”.

“Lady Frijoles” saltó a la fama cuando estuvo varada en el norte de México y en una entrevista televisiva criticó la comida que activistas daban a los miles de centroamericanos que buscaban ingresar a EEUU y cuya movilización desató la furia del presidente Donald Trump, quien endureció aún más sus políticas migratorias.

“Yo sé que no es fuerza que le den de comer a uno, no es fuerza, ¿verdad? Y la verdad la comida que están dando aquí, fatal. Mira, mira lo que están dando, mira, puros frijoles molidos como si le estuvieran dando de comer a los chanchos”, expresó indignada Zelaya Gómez, causando indignación entre mexicanos, quienes la apodaron “Lady Frijoles”.

Aquella anécdota divertida para la creación de miles de “memes” y GIFs animados se convirtió en una cruz que pesó sobre Zelaya Gómez, quien logró ingresar a EEUU, presentar su solicitud de asilo y quedar libre junto a sus hijos mientras recibía una respuesta.

A pesar de tener posibilidades de lograr la protección migratoria, la hondureña se dedicó a hacer alarde de su nueva vida, aunque no tenía trabajo, pero se mostraba en redes sociales en shorts, tacones y blusas entalladas. Eso endureció más las críticas hacia ella.

Aún con ese protagonismo, “Lady Frijoles” parecía no estar haciendo nada malo… hasta que fue detenida por agredir, junto con su hermana Mirna, a su casera en Dallas, Texas. Entonces enfrentaron acusaciones criminales por agresión agravada. Eso la puso en camino seguro a la deportación al aplicarse el principio de “buen carácter moral” (GMC, en inglés), uno de los requisitos básicos para que un inmigrante logre su estancia en EEUU.

Cerpas reconoce que este personaje destacó entre muchos de los inmigrantes hondureños y los críticos la utilizaron como ejemplo para descalificar una movilización que consideran legítima.

“Ahora es una presentadora de televisión”, dijo casi al momento en que se mencionó el nombre de Zelaya Gómez. “Bueno, uno de los temas más difíciles en Honduras es el tema de la educación… y nuestra sociedad está tan degenerada que el nucleo familiar está completamente desintegrado que lo que educa es la televisión ordinaria… y hay mucho morbo, mucho machismo”.

La defensora de derechos humanos enfatizó que muchas personas en su país se ven inmersas en la degradación social por la falta de educación y las pocas opciones laborales, además del crimen organizado y la corrrupción.

“Hay mucha gente que no tiene acceso a la educación y tiene comportamientos que son muy lamentables… dirán, bueno, eso no es una excusa… pero para nuestra población que está en medio de un país donde impera el crimen organizado, donde no se respeta a las mujeres ni la diversidad sexual… este tipo de cosas son normales”, lamentó.