Acusada de matar a cuchillazos a su marido en Puerto Rico lo había intentado ya dos veces

La sospechosa, de 43 años, fue arrestada en el balcón de la residencia

PUERTO RICO – Las autoridades se aprestan a radicar cargos criminales contra la mujer que fue arrestada durante la noche de ayer, tras presuntamente cometer el crimen de su pareja en su hogar del sector Hoyo 1 en Cupey.

Los hechos ocurrieron a las 9:19 p.m. de ayer, martes, luego de que surgiera una discusión por motivos que se desconocen y la mujer lo atacara a puñaladas en la sala de la residencia donde falleció.

La sospechosa, de 43 años, fue arrestada en el balcón de la residencia por los policías municipales de San Juan, quienes llegaron cuando ella se disponía a salir de la vivienda.

El comandante de área de San Juan, teniente coronel, José J. García Díaz, reveló que la pareja llevaba unos tres años de relación durante los cuales se suscitaron incidentes de violencia en los que la víctima, identificada como Luis Gerardo Cruz Collazo, de 54 años, había sido apuñalado.

“Ella lo había agredido también en otras ocasiones, pero los casos no prosperaron porque él no quiso seguir con el caso, no tuvo interés”, indicó García Díaz.

Las agresiones anteriores ocurrieron entre el 2016 y el 2018.

Al presente no hay evidencia de que la detenida, que aparece fichada por violencia doméstica en el sistema del Negociado de la Policía (NPPR) sea paciente mental, agregó García Díaz.

El caso es consultado por el agente José Flores con la fiscal Laura Hernández.

Este es el primer hombre asesinado este año víctima de violencia conyugal, según las estadísticas diarias del NPPR.