Conoce el lujoso EV Audi Q4 e-tron

👉 Audi Q4 e-tron Range 450 km Battery capacity 82 kWh Two electric motors Power 225 kW (302 hp) Torque 310 Nm 0-100 in 6,3 sec Top speed 180 km/h.