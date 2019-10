DACAmentados de California marchan por los programas DACA y TPS

La marcha quiere crear conciencia sobre las aportaciones de los beneficiarios de estos programas, previo a la audiencia en la Corte Suprema

A Mariana Magaña ya le empiezan a doler los pies y rodillas. Su cuerpo ya resiente los primeros cinco días de la Marcha #NuestroHogar (en inglés #HomeIsHere) a favor del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y el Estatus de Protección Temporal (TPS).

Como parte de la campaña para defender el DACA y el TPS, siete miembros de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA) se unieron a cientos de personas a la marcha de 230 millas entre Nueva York y Washington D.C. que comenzó el 26 de octubre y terminará el 10 de noviembre. Entre los patrocinadores de la marcha figura CHIRLA.

La marcha se da como antesala a la audiencia en la Corte Suprema de la Nación que tiene planeado el 12 de noviembre escuchar argumentos orales para determinar la legalidad de la cancelación de DACA. Desde que fue eliminado por el presidente Trump en septiembre de 2017, DACA ha superado numerosos desafíos legales, pero el del 12 de noviembre es una fecha decisiva. Dependiendo de los argumentos, la Corte Suprema definirá entre enero y junio si fue legal que el presidente Trump acabara con DACA. Esa decisión definirá la suerte de cientos de miles de familias.

Casi 800,000 personas se han beneficiado de DACA desde que comenzó en 2012.

Mariana dice que caminan todos los días desde la 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. “Paramos solo para tomar agua, comer el lunch y descansar un poco”, afirma.

Los primeros días les ha tocado mucha lluvia. “Ha habido unos días que terminamos empapados”, cuenta.

Mariana es graduada de Ciencias Políticas por la Universidad de California en Los Ángeles; y trabaja para CHIRLA en el Departamento de Políticas para Proteger a la Comunidad Inmigrante.

Ella nació en Guadalajara, México. Su familia la trajo a los Estados Unidos al año de nacida. En 2012 se amparó con el DACA.

“Lo más importante es que me dio la protección contra la deportación y la oportunidad para trabajar y seguir triunfando en mi carrera en este país. Me quitó el miedo a ser detenida; y a no regresar a casa”, observa.

Los marchistas están decididos a caminar 18 días para traer conciencia nacional sobre la apertura de argumentos en los casos de DACA ante la Suprema Corte.

La meta, dicen, es construir apoyo nacional, llamar la atención sobre este tema y demandar que las cortes fallen del lado de la historia.

“Decidí participar en esta marcha para pelear y defender el programa de DACA, pero al final del día sabemos que este programa es temporal. Estamos peleando por algo permanente no solo para nosotros sino para las familias y los papás. Una deportación no solo destruye a la persona deportada sino a una familia y a la comunidad entera. Queremos una protección permanente”, dice Mariana quien caminará hasta Washington.

Los siete marchistas de California son beneficiarios del programa DACA. Ellos son Cristian Bolio, estudiante de ciencias de computación en el Colegio Comunitario de Los Ángeles; Mariana Magaña quien vive en Venice; Narciso Ibarra, estudiante de psicología en CSU Channel Islands; y Luis Tadeo quien vive en Los Ángeles. Pero también viaja con ellos, Carolina Morán, madre de cuatro jóvenes con DACA quien vive en el Valle de San Fernando. Se les unirá en los próximos días, su hija Lizeth Morán, estudiante de Cal Poly Pomona quien vino a los dos años de edad a los Estados Unidos.

Carolina, la madre de cuatro hijos DACA, dejó su trabajo en la limpieza de casas en Los Ángeles para ir a la costa Este y marchar por este programa.

“Me animaron mis cuatro hijos y las historias de otros muchachos que han hecho una vida aquí. Han comprado casa, carro y tienen buenos trabajos. Ellos llegaron chiquitos; y no es justo que les vayan a quitar todo”, agrega.

Los hijos de Carolina son: Itzel de 26 años, quien vino a los 11 años al país. Ella trabaja como paralegal y es madre de un niño de cuatro años. Sus gemelos: Francisco y Christian de 25 años quienes llegaron a la edad de diez años. Francisco trabaja en el diseño gráfico y su gemelo Christian en un negocio de materiales de construcción; Lizeth, la hija menor, de 18 años, arribó a EEUU a los tres años.

“Hace 15 años emigramos a este país”, dice Carolina. Y pide a los magistrados de la Corte Suprema, que no pongan oídos a las palabras del presidente Trump, quien considera que los inmigrantes vienen a robar. “Estos niños vinieron aquí siendo chicos. Aquí se prepararon, aquí viven, trabajan y cuidan al país como si fuera su casa. No son pandilleros”, remarca.

Participar en la marcha y caminar todo el día ha sido muy cansado para esta madre, pero ella dice que “cualquier sacrificio por los hijos, vale la pena”.

Narciso de 22 años sostiene que camina por él, por su hermana, su prima y todos los muchachos DACA.

“Este programa me ha dado la oportunidad de trabajar y estudiar. Por eso pedimos a los magistrados de la Corte Suprema que se pongan en nuestros zapatos. Qué pensarían ellos si llegan a un lugar que no conocen, construyen toda su vida, y de repente se las quitan. ¡Qué se pongan en nuestros zapatos!”, clama.

A pesar del frío y la lluvia, los marchistas angelinos de CHIRLA, caminan firmes y resueltos por las calles, van cantando y aplaudiendo en su lucha porque el DACA y el TPS permanezcan, y haya una solución permanente a su estatus migratorio.

Para más información visita daca.chirla.org.