Dayanara Torres reaparece y sorprende a sus fans en Instagram

View this post on Instagram

Couldn't think of a better way to Celebrate My Birthday 🎉 Con mi Familia y mis grandes AMIGOS! Los Amo! 🎃👻🎉🎂💃🏻 #itsAnewDAY #CreatingNEWmemories #HappyBirthdayToMe #HappyBirthday #Halloween #WednesdayAddams #SiempreEnPersonaje #SinSonrisa #👿