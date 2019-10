Le sugirieron abortar a sus quintillizos; compartió la foto del ultrasonido para dar a conocer la decisión que tomó

La mujer compartió en Facebook que hace 20 años, "tomó la mejor decisión de su vida"

Una usuaria de Facebook llamada Susan Thompson compartió recientemente una foto del ultrasonido, en donde se puede ver que no está a la espera de uno o dos bebés, sino que se convertiría en madre de quintillizos a sus 28 años.

Si mantener a un hijo no es sencillo, pensar en 5 niños, al mismo tiempo, puede ser algo angustiante para muchas parejas, por lo que alguien, al enterarse del embarazo múltiple de Susan, le recomendó algo que la dejó marcada para toda la vida.

Resulta ser que, pensando que la mujer sería incapaz de hacerse cargo de los pequeños, alguien le sugirió practicarse un aborto selectivo, el cual consiste en la sustracción de uno o más fetos que clínicamente ser practica para garantizar la supervivencia de la mayoría de los bebés.

Susan rechazó por completo esa sugerencia y se puso en manos de un especialista, el cual, para su sorpresa, le hizo la misma sugerencia.

La mujer y su esposo no hicieron caso y continuaron con el embarazo de forma normal. 20 años después, fue la mejor decisión que pudieron haber tomado.

Susan no tuvo ninguna complicación durante el parto y sus hijos, 3 mujeres y dos hombres, crecieron sin ningún problema. Actualmente, 3 de ellos se unieron al ejército mientras que 2 de ellos están estudiando medicina.

“Mirando hacia atrás en mi decisión 20 años después, no me arrepiento en absoluto. No podría vivir sin ninguno de ellos”, publicó la orgullosa madre.