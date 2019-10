Michelle Obama: “No puedo hacer que la gente deje de temer a los negros”

La exprimera dama hace un símil con lo que viven los inmigrantes actualmente

La exprimera dama Michelle Obama sorpendió con una de sus declaraciones sobre el racismo, al contar una de sus anécdotas de cuando su familia y otras familias de raza negra se mudaron al lado sur de Chicago en la década de 1970.

“No puedo hacer que la gente deje de temer a los negros. No sé qué está pasando, no puedo explicar lo que está pasando en su cabeza, pero tal vez si me presento todos los días como un humano, un buen humano, tal vez ese trabajo eliminará las costras de tu discriminación”, consideró.

En un evento de la Fundación Obama en Chicago, Illinois, la esposa del expresidente Barack Obama hizo una comparación con lo que viven los inmigrantes actualmente.

Calificó como un asunto artificial el color de una piel, algo que hace “huir” a los blancos de un lado a otro.

“Familias como la nuestra que estaban haciendo todo lo que se suponía que debíamos hacer y mejor. Cuando nos mudamos, los blancos se mudaron porque tenían miedo de lo que representaban nuestras familias”, dijo. “Siempre me detengo allí cuando hablo de esto en el mundo, porque quiero recordarles a los blancos que huirían de nosotros. Que de esta familia. De esta familia con todos los valores sobre los que leíste, estabas huyendo”.

La exprimera dama dijo que su familia no era diferente a las de inmigrantes que se establecieron un hogar en los Estados Unidos y, en particular, hizo referencia al área de Pilsen en Chicago, donde se han establecido una gran cantidad de inmigrantes mexicanos.