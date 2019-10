Enfermeras de Los Ángeles exigieron a la Patrulla Fronteriza paso para atender niños detenidos

El contingente fue ignorado por las autoridades; por lo menos tres menores han fallecido mientras estaban en custodia de las autoridades en la frontera

Cerca de un centenar de enfermeras de Los Ángeles y algunos dirigentes religiosos llevaron hasta las puertas del centro de detenciones de la patrulla fronteriza en San Ysidro dotaciones de primeros auxilios e higiene personal para niños y mujeres, y demandaron que les dejaran pasar a atender a los detenidos.

“Tenemos la responsabilidad moral de mantener a niños y adultos seguros y libres de enfermedades, mientras permanecen detenidos”, indicó el contingente en el documento que fue entregado al jefe de la Patrulla Fronteriza en San Diego, Rodney Scoott.

Las enfermeras argumentaron en el documento que decir que el gobierno carece de recursos o no sabe cómo protegerlos de la gripe a los menores es una excusa que pone innecesariamente a los detenidos y a los trabajadores de los centros de detención en riesgo.

“Todas las familias, independientemente de dónde vengamos, merecemos estar saludables en Estados Unidos”, agregó el contingente en el documento, dirigido también al subjefe de la patrulla en el sector, Ross Wilkins.

Enseguida de una concentración y protesta ante la entrada del centro de detenciones, el grupo marchó con la reverendo Kathleen Owens, de la Iglesia Universalista, hasta el portal de ingreso a la instalación.

Ahí enfermeras y religiosos gritaban “CBP [Customs and Border Protection] abre, déjanos entrar”.

Se desconoce cuántos migrantes están detenidos en ese centro. Al menos tres menores de edad migrantes centroamericanos han fallecido de gripe o influenza mientras estaban bajo custodia de la patrulla fronteriza.

La enfermera Rosie Martínez exigía “déjenos entrar, déjenos entrar; nosotras somos enfermeras, estamos dispuestas a entrar a proporcionar el cuidado que necesitan. Les aplicarles las vacunas contra la gripe que necesitan, ya estamos aquí, somos profesionales de la salud”, gritaba.

La reverendo Scott dirigió por su parte una oración en que pidió “que seamos valientes, que sigamos el ejemplo de Jesús, quien nos recuerda que cuando estuvo hambriento tú me alimentaste; cuando estuve en prisión, tú me visitaste; cuando estuve enfermo, me proporcionaste alivio”.

La patrulla fronteriza se abstuvo de responder con despliegues de oficiales como ha hecho ante protestas anteriores.

Las autoridades tampoco abrieron o dejaron pasar a las enfermeras y líderes religiosos.

La mayoría de las enfermeras vestía camisetas del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios, Trabajadores de la Salud Unidos (SEIU-UHW) de Los Ángeles.