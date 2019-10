La lucha de América, la niña con huesos de cristal

La menor nació con una condición genética que hace que sus huesos se rompan fácilmente; la abuela hace todo lo posible para ayudar a su nieta.

toma más de 35 horas llegar en autobús del puerto de Mazatlán en México a Los Ángeles para traer a su nieta América Cruz Acosta al Centro Médico para Niños Shriners de Pasadena.

“Solo a Nogales, Sonora, hacemos 30 horas”, dice mamá Sol.

América es una niña de ocho años que nació con Osteogénesis Imperfecta, un desorden genético que provoca que los huesos se rompan fácilmente.

“Un día después de que nació, la bañamos y le notamos algo raro en la cadera. La niña lloraba mucho. La llevamos a una clínica. Se juntaron como cuatro o seis doctores. Nos dijeron que tenía osteogénesis imperfecta”, recuerda la abuela de la menor para quien la noticia de la enfermedad significó un dolor muy grande.

La niña estaba recién nacida y ya tenía los pies quebrados. “La tuvieron que enyesar”.

Un médico en Mazatlán les pronosticó que no duraría viva tres meses.

Pero la abuela no se conformó ni se dio por vencida. “La última voluntad la tiene Dios”, recuerda que dijo tronante; y se dispuso a luchar por la vida de la única hija de su hijo, quien es sordomudo.

“La mamá de la niña también es sordomuda, pero ella se fue. No sabemos nada de ella”, explica.

Así que mamá Sol se hizo cargo de la recién nacida como si fuera su propia hija.

Cuatro años más tarde, supo que en Los Ángeles existía un hospital para niños que podía ayudar a América.

“Una amiga tenía una persona conocida con la misma enfermedad y a la que estaba ayudando en el Hospital Shriners de Pasadena. Averigüé que tenía que ir al Hospital de Niños en Hermosillo – la capital del estado de Sonora-. Ahí me hicieron una entrevista por vídeo y aceptaron atender a América”, agrega.

En 2015, cuando la menor había tenido ya al menos diez fracturas de huesos, un promedio de tres al año, llegó al Centro Médico para Niños Shriners.

El pediatra Manu Raam, quien atiende a la menor desde hace cuatro años, dice que, a partir de los tratamientos, la frecuencia de fracturas de sus huesos y el nivel de dolor han disminuido mucho.

“Cuando la niña llegó por primera vez, tenía mucho dolor. No podía sentarse sin apoyo”, explica.

Con los tratamientos, América ha crecido de estatura y puede caminar con una andadera. Ya no solo depende de su silla de ruedas, expone el médico.

El doctor Raam explica que la osteogénesis imperfecta afecta a una de cada 10,000 personas.

“Es causada por una mutación genética que provoca que los huesos sean muy débiles, como de cristal, y se quiebran fácilmente causando mucho dolor”, explica.

Aunque no hay cura, existen tratamientos que disminuyen el nivel del dolor y la frecuencia de las fracturas.

“Algunos niños los toman por varios años, y luego ya no los necesitan. Algunos casos más graves ocupan tratamiento para toda la vida. Hay niños afectados levemente y no tienen dolor. Solo están en observación. Otros son afectados más gravemente. América está en el nivel medio”, precisa.

Lo que se busca con el tratamiento es que tengan una buena calidad de vida. Sin embargo, cuando cumplen entre 30 y 40 años, el médico dice que han notado una pérdida del oído y problemas con la válvula del corazón.

“Lo más importante es que América ha respondido muy bien a los tratamientos que se le dan cada cuatro meses, y podrá vivir muchos años”, detalla.

Y comenta que es normal que en México le hayan dado un diagnóstico de vida de tres meses. “No hay mucho conocimiento allá sobre la enfermedad y el acceso al medicamento no lo tienen”.

El Hospital Shriners no le cobra ni un dólar a mamá Sol por el cuidado médico de América. Consiguió que una persona caritativa las deje hospedarse en su casa en el barrio de El Sereno en Los Ángeles durante los días que viene a tratamiento médico.

“Lo más duro es reunir dinero para pagar por el viaje de Mazatlán a Los Ángeles. Junto envases de plástico, hago desayunos, kermeses, colectas con un bote. No me quedo sentada porque quiero que América salga adelante”, dice la abuela.

Su hijo, el padre de América, es quien las sostiene en el día a día con su trabajo en una tortillería donde apenas gana el salario mínimo -102 pesos por día-, poquito más de cinco dólares. “Por ser sordomudo, no le dan empleo en cualquier parte”, señala la abuela, quien comparte que su casa no tiene ni piso y el área de Mazatlán donde viven es de mucha necesidad.

América es una niña muy educada y dulce. Cuando el doctor la examina y le pide que abra la boca para revisarle la lengua y amigdalas, se niega durante un rato. Le da pena que el médico se dé cuenta que un diente está a punto de caérsele.

Mamá Sol dice que quisiera conseguir una psicóloga para la niña, pero no tienen los medios económicos. Le preocupa ver que la menor se angustia mucho por tener una estatura menor que la de sus compañeros o porque no puede correr y jugar como ellos. “Yo no quiero ser de cristal, me dice seguido, y yo no sé qué hacer. Solo que necesita terapia para que aprenda a lidiar con esos sentimientos”.

América cursa el tercer año de primaria. Fuera de su condición genética, es una niña normal sin problemas de salud.

“Es muy inteligente”, dice la orgullosa abuela. “Vigilo mucho su dieta. No le doy nada de harinas ni dulces. No le pega ni una gripe, pero es porque la cuido”.

Pero a veces, la abuela de 66 años siente que las fuerzas se le agotan.

“A veces quisiera un doble para que no dependa tanto de mi”, platica acongojada. De lunes a viernes, mamá Sol tiene que esperar afuera del salón de clases de América porque no hay quien lleve a la menor al baño. ´´Los niños salen corriendo a avisarme, mamá Sol, mamá Sol. América quiere ir al baño”.

A pesar de todos los sacrificios que implica el cuidado de su nieta a quien considera su hija, dice que esa niña le da una fuerza tremenda para levantarse a diario y luchar por su bienestar.

Para América, no existe otra madre que mamá Sol, a quien le llama, mamá, dice orgullosamente.

Para ayudar a América y a su abuela

Participe en la campaña de recaudación de fondos de la página GofoundMe.com y busque: los vuelos de América para curar sus huesos.