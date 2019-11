¿La actividad sexual afecta el rendimiento deportivo?

Contra todo pronóstico, tener relaciones sexuales antes de una actividad deportiva no afectaría en el rendimiento físico.

El mito en donde se tiene a la actividad sexual como un factor que disminuye el rendimiento deportivo ha circulado en cualquier nivel en el mundo del deporte durante mucho tiempo. Afortunadamente se han realizado múltiples estudios para tener un sustento científico en esta creencia que falsa o cierta afecta directamente a los deportistas.

¿Qué tipo de hallazgos recientes se han encontrado en los estudios?

Se han realizado investigaciones recientes sobre la salud sexual de los atletas, sobre cómo es que afectan las relaciones sexuales sobre el rendimiento deportivo, se han evaluado factores como respuestas cardiovasculares, fuerza y resistencia muscular, así como también variables psicológicas.

En los diferentes estudios que se han realizado se ha encontrado con la limitante de que sólo se han hecho estudios para hombres y se sabe que el apetito sexual es diferente para ambos sexos, sin embargo, se han encontrado datos significativamente importantes.

Los resultados de los diferentes estudios han arrojado que no existen modificaciones y que las respuestas cardiovasculares, metabólicas, hormonales y psicológicas se han mantenido dentro de parámetros normales incluso menciona que no hay efecto perjudicial ni benéfico de esta actividad.

Recientemente se publicó un artículo en la revista Sexual Medicine en el 2018 donde se estudió cómo influye la actividad sexual un día antes de realizar ejercicio físico intenso.

Incluso en el estudio se contempló la satisfacción que tuvo el deportista durante su relación sexual y concluyeron que aquellos participantes que experimentaron un orgasmo más satisfactorio durante la actividad sexual, mostraron una menor presión arterial sistólica en la mañana siguiente. No hubo diferencias entre los individuos que tuvieron relaciones y los que no que no.

Lo importante de este tipo de estudios es que orientan a los deportistas a tomar una decisión más informada o incluso a sus entrenadores. Una actividad sexual moderada no tendría que tener mayor complicación, se estima que se gasta aproximadamente entre 53 y 190 kcal, por lo que incluso se ha encontrado una disminución de la presión arterial.