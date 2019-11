Becky G está lista para los MTV EMAs

Será una de las protagonistas de la noche al ser anfitriona además de actuar y estar nominada

Con un video que muestra los carteles oficiales del MTV EMA que se celebra este fin de semana en Sevilla, la cantante Becky G ha anunciado en su cuenta de Instagram que ya está lista para conducir el evento.

La cuarta edición de los MTV Europe Music Awards será este domingo 3 de noviembre, esta ocasión la ciudad anfitriona será Sevilla, luego de que las primeras tres ediciones se realizaran en Barcelona, Madrid y Bilbao respectivamente.

La expectativa ha ido incrementando en la ciudad andaluza, que ha recibido a la cantante con los brazos abiertos y su imagen se puede ver por todos lados, tal como ella lo menciona en sus redes sociales.

This bitch is everywhere. 😂 #MTVEMA

Aunque Becky será una de las grandes protagonistas del evento al ser la anfitriona, la gala tiene grandes nombres de artistas como Rosalía, Dua Lipa, Love of Lesbian, León Benavente, The Struts, Niall Horan y Green Day.

Además de ser la presentadora oficial, Becky G ha preparado una actuación especial, la cuál se podrá apreciar este domingo. Por otro lado, la cantante también está nominada en la categoría “Mejor Artista Pop”, la cual comparte con Ariana Grande, Camila Cabello, Halsey, Jonas Brothers y Shawn Mendes.

