Burlas y críticas a Donald Trump por mudarse de Nueva York a Florida

Los críticos del presidente Donald Trump se burlaron en internet y lo acusaron de intentar aligerar su factura de impuestos después de que anunció el jueves que su residencia permanente sería Palm Beach, Florida, en lugar de la Torre Trump en Nueva York.

“Donald Trump no quiere que el estado de Nueva York vea sus impuestos, me pregunto por qué. Digamos esto como es: corrupción, simple y llanamente”, tuiteó el jueves la senadora Elizabeth Warren, candidata presidencial para las elecciones de 2020.

Trump, un neoyorquino de toda la vida, presentó una “declaración de domicilio” ante el Tribunal de Circuito del Condado de Palm Beach en septiembre, renunciando a su residencia en Nueva York y designando el resort Mar-a-Lago de la familia como su residencia principal, según The New York Times. El diario, que informó por primera vez el cambio de residencia de Trump, dijo que la medida tiene motivos fiscales: Florida en particular no tiene impuestos estatales sobre la renta o la herencia.

En Nueva York, Trump enfrenta el escrutinio tanto del fiscal general del estado como del fiscal de distrito de Manhattan sobre sus declaraciones de impuestos.

“Los estadounidenses de a pie no son dueños de resorts que pueden enumerar como direcciones alternativas para modificar su obligación tributaria”, tuiteó el jueves la representante Nita Lowey, demócrata de Nueva York. “Las familias de clase media hoy enfrentan más cargas impositivas mientras el presidente esquiva las consecuencias del proyecto de ley republicano”.

Dan Pfeiffer, exasesor de Obama, bromeó en un tuit el jueves: “El presidente huye a Florida para evitar pagar impuestos”.

Trump tuiteó el jueves por la noche que apreciaba su ciudad natal y “odiaba tener que tomar esta decisión”, pero “a pesar del hecho de que pago millones de dólares en impuestos municipales, estatales y locales cada año, los líderes políticos me han tratado muy mal, tanto de la ciudad como del estado “.

Agregó que Nueva York “siempre tendrá un lugar especial en mi corazón”.

La exrepresentante Gwen Graham, demócrata de Florida, reaccionó a la noticia con solo cuatro palabras: “Nosotros. No. Lo. queremos”.

Y Michael Steele, ex presidente del Comité Nacional Republicano, tuiteó: “Maldita sea, habrás sacado a Trump de #NYC”. #PobreFlorida “.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, demócrata y ex candidato de 2020, también opinó.

“No dejes que la puerta te golpee al salir o algo así”, tuiteó el jueves. De Blasio hizo un seguimiento temprano el viernes con otro mensaje: “Nuestro más sentido pésame a la buena gente de Florida mientras Trump intenta escapar de su pasado (y futuro cercano)”.

En un monólogo burlón el viernes por la mañana, Pat Kiernan, presentador de noticias matutinas durante mucho tiempo en NY1, también criticó duramente al presidente por la mudanza, específicamente el costo y las molestias que la ciudad ha soportado para proteger el perímetro de la Torre Trump en Manhattan.

