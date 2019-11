Gaby Espino celebra la llegada de un nuevo bebé a la familia

View this post on Instagram

Les comparto la parte 2, la más emocionante🎉 cuando nos enteramos que es NIÑA🎀. Creo que mis brincos lo dicen todo🙈😜. (No se pierdan la cara de Pedrito)🥰 . Gracias a Dios 🙏🏻por este regalito y a mi familia que celebró con nosotros cada instante💞 . . Y una vez más tomen dato para sus fiestas de quienes hicieron de este momento algo tan especial🥳🤩👌🏼 . Mobiliario @bitaniapartyrental Flores @jesuseventos Diseño @lunazulmiami Dulces @labelladulces Globos @balloonsbyandrea Caja de sorpresa y revelación @anaquigifts Torta @tododulce Fotografia @zuvafotografia (Captaron los mejores momentos!!😍😍) . Gracias a este equipo por hacer todo con tanto amor y hacer de este momento algo inolvidable!! GRACIAS!!🙏🏻 . . #genderreveal #babygirl #babyiscoming #babyparty #genderrevealparty #andreinaespino