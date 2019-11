“La primera vez que hice pole dance azoté como res”: Confesó María León sobre su deporte favorito

Aunque no es fácil, la cantante considera que es un vuelo que empodera y disfruta difundir continuamente sus videos y fotografías en redes sociales

Ni los moretones, y mucho menos los prejuicios, detienen a figuras como María León para disfrutar los beneficios del pole dance.

Esta disciplina artística y deportiva, que se remonta a los años 80 en Inglaterra, ha fortalecido personal y profesionalmente a la actriz y cantante, como lo demuestra ahora con su personaje de Roxi Hart, en el musical “Chicago”, actualmente en cartelera.

“Todo en la vida te ayuda para prepararte para un personaje, pero específicamente para Roxi, tanto los talleres de actuación y lo que yo practico, ha sido importante, enriquece aún más al personaje”.

“Lo ha convertido en un viaje muy maravilloso en el que cada vez que lo hace sientes más tuyo“, expresó la actriz.

Conocida por su talento vocal y dancístico, la cantante mexicana también se ha caracterizado por practicar esta actividad y difundir cotidianamente sus videos y fotografías en redes sociales.

Tan amante se ha convertido de este deporte, que hasta en sus conciertos ha dado muestra de su dominio. Sin embargo, al comienzo no todo fue dulzura.

“Es un deporte muy complicado, es muy posible que la primera vez que vayas no te salga, a mí no me salió, no llegué al pole dance y me trepé como me trepo hoy en día, la primera vez que hice Pole Dance azoté como res”, confesó en entrevista.

“Me costó mucho trabajo, no es fácil, te vas a moretear, te vas a caer, pero dentro de mi frustración lo que hice, en vez de dejarlo, fue comprar un tubo y ponerlo en mi sala. Y dije: ‘no me bajo hasta que me salga’“, compartió la intérprete de “Soy Yo”.

Aunque la cantante reconoce sus méritos, también aplaude a otras mujeres que, como ella, han logrado dominar la actividad física.

Tal es el caso de figuras internacionales como Jennifer Lopez, Constance Wu, Cardi B, Keke Palmer, Julia Stiles y Lili Reinhart, quienes protagonizan “Hustlers”, película que está en la cartelera mexicana.

“Estoy súper emocionada de ver juntas a mujeres tan sexys, talentosas y chingonas como @jlo, @iamcardib, @lizzobeeating y @constancewu en la pantalla grande. ¡Será imposible no irlas a ver contar una historia tan emocionante y dándole con todo al pole, que como saben, a mí me ENCANTA!“, publicó De León en su Instagram.