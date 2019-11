Famosos se despiden de Walter Mercado

View this post on Instagram

Walter Mercado fue mucho más que un astrólogo y una personalidad de la TV. Fue un ícono entre Hispanos, un símbolo para Puerto Rico y un ser humano maravillosamente abierto que tocó muchas almas. •• Walter Mercado was much more than just an astrologer and a TV personality. He was an icon for the Hispanic community, a symbol for Puerto Rico and a wonderfully open human being that touched many souls.