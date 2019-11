Muere Walter Mercado tras ser hospitalizado

El astrólogo perdió la batalla ante una falla renal y un problema de espalda

El astrólogo, actor y bailarín puertorriqueño Walter Mercado Salinas, quien se encontraba delicado de salud, falleció ayer a la edad de 87 años en el hospital Auxilio Mutuo por un aparente fallo renal.

Tras una caída a inicios del 2019 en su hogar en Puerto Rico, en el que se fracturó la espalda continuó delicado de salud, con mucho dolor en la espalda baja.

En una entrevista hace varios meses con este diario señaló que “Los doctores me dijeron que estoy estupendo, y me están atendiendo muy bien, fue algo muy simple una fracturita que tenía desde hace mucho tiempo. Ahora tengo un poco de tos en la garganta, pero estoy en una curación total. Todo está muy bien, ya me siento bien, camino por la casa estupendamente y estoy trabajo en mis proyectos… Fue una fractura mínima, no tuvo gran importancia, hasta pude asistir al reconocimiento que me dio el. Estoy en óptimas condiciones tomando mucha agua, y me estoy curando poquito a poco”, dijo el también bailarín.

Mientras que Ivonne Benet, sobrina y colaboradora de Walter comentó que se le realizaron todos los estudios necesarios.

“Lo que revelaron los estudios es que cuando Walter se cayó se fracturó y está sanando. Él tiene una condición de las vértebras y parece que se lo atribuía a eso. Nadie sabía que se había fracturado porque hasta viajó a Miami para su reconocimiento, y solo estaba incómodo. Pero los doctores dijeron que no hay nada malo en los estudios que se le hicieron. Estoy tranquila porque no es nada grave, solo esperar a que termine de unir la fractura y se recupere. Esperamos que el ortopeda le mande algún tipo de fajas”.

El creador de la frase ‘Pero mucho, mucho amor”, estaba con tanta energía que durante esos días grabó entrevistas para el documentar sobre la vida de Walter Mercado que está preparando una compañía de tres jóvenes productores y que se espera esté lista para principios del próximo año.

A pesar de que ya era preso de los fuertes dolores que tenía, el actor viajó a Miami a principios de agosto para recibir el reconocimiento “Mucho, Mucho Amor: 50 años de Walter Mercado” que se celebró en el History Miami Museum. Durante el evento se presentó una muestra de sus atuendos, momentos y objetos efímeros que se exhibieron al público por vez primera y que permaneció en el museo por un mes para que todos sus admiradores pudieran conocerlo mejor.

Y es que la celebridad televisiva se destacó por sus programas como astrólogo por más de cinco décadas, tenía problemas del corazón desde el año 2012, cuando sufrió un infarto que lo llevó al hospital y casi le cuesta la vida. Luego de pasar el periodo de recuperación dijo que “se había ido, visto a la muerte y volvió a la vida”.

El astrólogo boricua entiende que al millonario “se le ve muy poco futuro político” y explica por qué

Tras ese incidente, el astrólogo decidió darle uncambio a su vida y empezó a trabajar con jóvenes de Puerto Rico. Fundó una organización llamada Shanti Ananda, su nombre místico, y donó todas sus coloridas capas a un museo.

Walter Mercado nació el 9 de marzo de 1932, y se crio en Ponce, Puerto Rico. Un artículo de la Fundación Nacional para la Cultura Popular indica que Mercado nació en el mar, en un barco que realizaba una travesía entre España y Puerto Rico. Él era hijo de Aida Salinas, de origen catalán y del puertorriqueño José María Mercado.

Mercado asistió a la universidad donde obtuvo una especialización en pedagogía, sicología y farmacia, donde aprendió sobre la mente humana y las propiedades de plantas medicinales.

Inició su vida profesional como actor y bailarín; este último oficio le daría mucha fama por el talento natural que tenía para la danza, en especial el ballet. Fue compañero de baile de la comediante Velda González.

Como actor, Mercado participó en más de diez telenovelas, entre estas: “Un adiós en el recuerdo”, “Larga distancia”, “Yo no pedí vivir” y “La intrusa”, entre otras.

También participó en varias producciones teatrales como “Anastacia”, “Bodas de sangre”, “La Dama de las Camelias”, “Andrócles y el león”, “Los cuatro coroneles”, “Mirando hacia atrás con ira” y “El tríptico de amor, dolor y muerte”, entre otras.

Para esos años, fundó una escuela de artes dramáticas llamada Walter Actors Studio 64.

Sin embargo, su fama internacional la adquirió como astrólogo. Esta nueva etapa comenzó en 1969, cuando un artista que presentaba el horóscopo en Telemundo no se presentó y el productor del programa, Elín Ortiz (qepd), le pidió a Mercado que hiciera ese espacio.

Su éxito fue instantáneo. Fueron tantas las llamadas del público solicitando el regreso de Mercado, que en 1970 comenzó su segmento astrológico regular en El show de las 12 de Telemundo Puerto Rico. Luego de ese momento ,nunca más abandonó las predicciones astrológicas.

En la década de 1980, su show se veía en varios canales de televisión de América Latina y Estados Unidos.

En 1990 Mercado dio el salto a Univision Miami, para comenzar su segmento astrológico, que terminó sorpresivamente en 2010.

Walter Mercado siempre se mantuvo haciendo apariciones públicas, escribía el horóscopo y sus predicciones astrológicas para periódicos y revistas, impresos y por internet. En el 2015 lanzó su página web en la cual sus fans podían escuchar sus horóscopos diarios, hacer lecturas del tarot, predicciones y hacerle preguntas a Walter Mercado.

Además, lanzó Passion Latinos, una página web para encontrar citas amorosas a base de signos zodiacales.

Sus predicciones

Desde pequeño lo llamaban “Walter Milagros”, pues contaban que tenía la habilidad de curar animales. A los 6 años de edad hizo su primera predicción. Le dijo a su maestra, que veía la campana de la escuela cayéndose, y un día después, un temblor la dejó en el suelo.

Su poder mediático se vio multiplicado también gracias a las acertadas predicciones de famosos y celebridades tales como la referida a la muerte de la Madre Teresa de Calcuta, el papel protagónico de Madonna en Evita, la llegada a la presidencia de Bill Clinton, el nacimiento del primer hijo de Xuxa y del último bebé de Julio Iglesias, entre muchas otras.

Cambia de nombre

Tras un viaje a la India, en el 2010, Mercado adoptó el nombre de Shanti Ananda, que en el mundo espiritual significa “paz y felicidad”, esto tras perder el derecho a usar su propio nombre como marca, debido a un conflicto legal con su exmanager.

Finalmente, en el 2013, el astrólogo logró llegar a un acuerdo con su antiguo socio, Bart Enterprises, para volver a usar su nombre de marca, tras concluir un largo litigio que se inició en 2006.

La demanda culminó con un arreglo “amistoso” en el que la empresa de Guillermo Bakula le cedía al astrólogo la propiedad intelectual sobre su nombre e imagen. Esto permitía que el vaticinador pudiera volver a usar su nombre de pila para promocionarse, en lugar de la identidad “mística” que adoptó mientras se litigaba este pleito civil, Shanti Ananda.

Como parte del acuerdo, el astrólogo le concedió a Bakula una licencia para que utilizara su nombre, imagen y marca para juegos, con excepción del mercado de Puerto Rico.

Grandes reconocimientos

A lo largo de su carrera como astrólogo y como actor, Walter Mercado recibió numerosas distinciones entre éstas: la condecoración otorgada por el gobierno de la República Dominicana, su triunfo como Señor Televisión en el Festival de Codazos en 1972, el premio otorgado en Venezuela por su actuación en la telenovela “La intrusa” y en 1986, fue proclamado como Mr. Televisión por la Asociación de Cronistas del Espectáculo de Nueva York (A.C.