Siamesas latinas, que fueron separadas durante una cirugía, ya van al kínder

Erika y Eva Sandoval nacieron pegadas del pecho para abajo; hoy crecen saludables en Sacramento tras desafiar pronósticos médicos

Este verano, Eva Victoria y Erika Rose Sandoval, las hermanas que nacieron pegadas de una costilla, cumplieron cinco años de vida y comenzaron a ir al kinder. Hace dos años que fueron separadas y con la ayuda de una prótesis y una andadera llevan una vida saludable e independiente junto a su familia en Sacramento, California.

Nacieron el 10 de agosto de 2014. Son hijas de Arturo Sandoval, un inmigrante mexicano; y de Aida Sandoval, una hispana nacida en Los Ángeles.

La pareja tenían ya tres hijos, Aniza ahora de 29 años, Esmeralda de 27 y Emilio de 23 años, cuando descubrieron que venía otro hijo en camino.

“En ese entonces, el más chico de mis hijos tenía 18 años. Yo tenía 44 años cuando me di cuenta que estaba embarazada, y ya tenía cinco meses”, recuerda.

La noticia llenó de felicidad a su esposo y a sus tres hijos.

“Todos estábamos muy contentos”, dice Aída.

Un mes después cuando ya tenía seis meses de embarazo, le comunicaron que esperaban gemelas.

Pero cuando su doctor les dijo que sus gemelas venían pegadas, a Aída se le vino el mundo encima.

“De la impresión me caí en el baño del hospital. No sentía fuerzas para pararme”, recuerda.

Al día siguiente regresó al hospital. “Ya tenía todo preparado para operarme y sacarme a las niñas. Me sentí traicionada porque no me habían dicho nada antes. De acuerdo a los doctores en Sacramento, el pronóstico es que las niñas no nacerían bien; o que yo misma corría riesgos”, comenta.

Aída afirma que se negó rotundamente a perder a sus hijas. “Si Dios me las entrego, voy a luchar por ellas”, dice.

Sin embargo, admite que las primeras semanas fueron muy difíciles porque prácticamente no podía dormir pensando cómo decirle a sus hijos. “Era puro llorar”, sostiene.

Fue su cuñada Tonia Pineda quien le hizo la vida fácil y estuvo con ella siempre dándole ánimos, y haciéndola reír.

En cuanto se recuperó del impacto de la noticia, se puso en contacto con el Hospital para Niños Lucile Packard en Stanford donde nacieron sus hijas.

“A mi no me las presentaron hasta dos días después de nacidas. Me dio mucha alegría saber que estaban llorando y respirando”, dice.

Erika y Eva nacieron pegadas de la costilla hasta la pelvis, y con tres piernas. “La tercera pierna era como una mariposa que se iba encogiendo”, recuerda su madre.

Fuera de estar unidas, las hermanas nacieron muy sanas. Cada una tenía su hígado, estómago y ovarios. Cada una se quedó con un riñón, y cada una solo tiene una pierna.

“Ellas trajeron mucha alegría a nuestras vidas. Estaban siempre sonriendo. A Erika le gustaba cantar; y Eva no sabía hacer otra cosa más que sonreír. Gateaban como si fueran un cangrejo”, observa.

Aída y su esposo Arturo decidieron separar a las niñas cuando cumplieron los dos años. “Hay muchos padres de niños siameses que prefieren esperar hasta cuando cumplen los cinco años. No quisimos esperar porque investigamos que una separación tardía, los afecta mucho emocionalmente”, explica.

Además dice que conforme crecían, Erika se estaba encogiendo.

Erika y Eva fueron separadas en el Hospital de Stanford el 5 de diciembre de 2016. “Los médicos pensaban que no se iban a poder sentar porque cada una solo tienen una cadera, pero tres días después de la separación, Eva se sentó sola. El doctor no lo podía creer”, dice Aída.

A casi tres años de que sus hijas fueron separadas, esta madre se siente muy agradecida por tenerlas en su vida.

“Hemos tenido momentos muy difíciles, pero la oración nos ha sacado adelante. Rezar es muy poderoso”, asegura.

En estos cinco años de vida de sus hijas, dice que se ha sentido muy orgullosa de todos sus hijos. “Han sacrificado tiempo de su trabajo para estar con ellas. Mi hijo quiso aprender a moverlas”, sostiene.

Y reconoce que ha habido días malos y muy pesados. “Pero si algo me han enseñado estas niñas es a no quejarme y a tener paciencia”, dice.

Aída no estaba muy convencida que sus hijos mayores abrieran una página en Facebook dedicadas a Erika y Eva por temor a recibir comentarios negativos. Pero ha ocurrido lo contrario: “Ha sido sorprendente el amor que hemos recibido de personas que no conocemos”, platica feliz.

Las niñas comenzaron en agosto el kinder. “Les encanta tanto que el día más feliz de la semana para ellas es el domingo porque ya se acerca el lunes para regresar a la escuela. Son muy inteligentes”, cuenta su madre.

A Erika le gusta a todo lo de niño y demanda más cariño de su papá; y Eva en cambio, quiere ser una princesa, usar vestidos, y se siente la mamá de su hermanita, según platica su progenitora.

Aída platica que solo Dios sabe porque les mandó dos niñas siamesas cuando ya sus tres hijos eran adultos. “Lo que sí puedo decir es que han traído mucha felicidad a nuestra casa. Es asombroso ver todo lo que han logrado”, afirma.