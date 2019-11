Con micro bikini, Ivana Nadal confiesa su secreto para mantener una piel perfecta

La modelo y actriz argentina mostró cuál es su ritual de belleza después de bañarse

Ivana Nadal es una de las sensuales protagonistas de ardientes fotografías en redes sociales y también se ha convertido en una de las consentidas de los fanáticos por sus exuberantes atributos.

La conductora está a punto de llegar a dos millones de seguidores, mismos que están al pendiente de sus publicaciones y a quienes comparte todos sus secretos para lucir espectacular.

En esta ocasión, aprovechó su cuenta oficial de Instagram para compartir una de sus rutinas de bellezas después de bañarse. En el video publicado recientemente, la modelo luce con un micro bikini en color rosa con el que demostró cómo colocarse un producto especial para evitar la celulitis y lucir siempre impecable.

La conductora argntina provocó que sus admiradores inundaran la red social de candentes comentarios.

“Me desmayo, Estas mas buena q las frutllas con crema 😍”, “Hasta despeinada sos la mas linda 😍”, “Qué infierno sos!!!!!!! Con esa tanga me volves loco!!!!!!!❤️❤️❤️❤️❤️”, “No podes estar tan buena 😍”, “Belleza pura, Que divina, Sos el amor de mi vida 😍💗🙌🔥😢”, y no faltó quien se atrevió a ofrecerle su ayuda para aplicarse sus productos especiales.

Anteriormente, la conductora se sacó una sexy selfie en bikini, con la que presumió su abdomen plano.