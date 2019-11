5 ricas recetas de desayuno para limpiar el estómago luego de una cena pesada

View this post on Instagram

Un petit pudding de chia rempli de super aliments! Graines de chia, lait d’amandes, poudre de maca, mûres blanches, éclats de cacao, le tout bio ❣️ #puddingdechia #chiapudding #chia #superalimentos #mangersanté #couleur #fruit #maca #eclatsdecacao #mureblanche