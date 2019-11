Angélica Vale vive el éxito de ser parte de las serie más vistas de Netflix: ‘Seis Manos’

"Nunca pensé en mi vida que mi primer trabajo en inglés iba a ser en un voiceover, en un animé, nunca me lo soñé"

Angélica Vale conoce el éxito desde que tiene uso de razón, por el de sus padres y por el propio… Lo que nunca imaginó es que aún podía haber más si se salía de su ‘zona de confort’. Y cuando lo hizo descubrió cómo superarse a sí misma, primero siendo parte del fenómeno mundial ‘Coco’ y ahora dándole la voz al personaje García del animé ‘Seis Manos’ que en tan solo un mes se convirtió en la serie más vista de Netflix en su género.

En exclusiva hablamos con Angélica, quien no cabe en su cuerpo de tanta felicidad y nos confiesa que estos éxitos la obligan a su próximo reto en la vida: superar el terror que siente cuando hace un casting o una audición.

Pregunta: ¿Cómo te llegó esta propuesta de ser parte de una serie tan fuerte como ‘Seis Manos’?

Angélica Vale: A mí no me llegó ninguna propuesta ¡lo que llegó fue el casting!… Estaba yo en México haciendo ‘Mañana Será Otro Día’, que la pueden ver por Univision, y me habla un amigo que siempre quiere que esté haciendo casting, porque cree muchísimo en mí… Pero la verdad es que yo odio los castings porque me pongo muy nerviosa, se me olvidan las frases, yo no sirvo para eso, porque nunca lo tuve que hacer, en México todos me conocían y sabían a quién se llevaban (risas).

P: ¿Y cómo te convenció para que aceptaras?

A.V. : Al principio me negué, y me dijo: “Es de voz”… Lo mandé más por vergüenza que por otra cosa y resulta que tengo un call back. Cuando llegué, la regué horrible diciendo mi frase, y estaba segura que no había pasado, y como a las dos semanas me hablaron que había quedado. Con mi acento, extraño, mi primer trabajo para una animé en Netflix.

P: ¿Sabías lo que era un animé? ¿los veías?

A.V.: Sabía de Pikachu, pero comencé a informarme un poco de lo que era, me enteré que quien hace la producción de esta serie es la compañía más grande de animé del mundo. Mi personaje es el de la policía del pueblo que está muy aburrida porque no pasa nada, pero con todo esto comienza a salir la realidad del pueblo que está manejada por narcos, que hay magia negra, brujería, hay que pelear en kung fu, con estas bestias.

P: ¿Cómo es para ti adentrarte en este mundo tan fuerte, tan sanguinario, porque vuela sangre, cabezas, explotan personas?

A.V.: Nunca me había tocado mucho hacer eso como actriz, ayuda que es mi voz, ni mi cara, ni uso las armas, no soy ‘La Señora de los Cielos’. Cuando me mandaron los capítulos, yo leía y decía: “¿cómo es esto? se salen los huesos, ruedan cabezas”… Me encantó porque estaba totalmente desinformada del animé pero estoy feliz de la vida, porque tiene una vibra y una energía este proyecto… Los artistas no nos conocemos porque grabamos por separado… De pronto nos juntan a todos para lanzar la serie y hubo una buena vibra entre todos, que ahora que nos volvimos a ver en la presentación de Los Angeles nos abrazábamos, y ¡qué buena noticia del éxito! porque todos queríamos un segunda temporada.

P: Sales de tu zona de confort, haces ‘Coco’ y se convierte en un éxito… Vuelves a animarte y haces ‘Seis Manos’, y se convierte en un éxito, ¿cuál es la enseñanza para ti?

A.V.: Creo que tengo que sacarme a las patadas, vencer ese miedo, no se cómo porque es más fuerte que yo… Ponerme lista para las cosas que tenga que hacer, quizás ese es mi nuevo reto en la vida, quizás el reto que sigue en mi vida personal es vencer ese miedo, pero aquí con mi participación estoy más que agradecida, que además que me den la oportunidad de hacerla en español y ser la representante de la serie, y mostrarla al mundo latino, ha sido un privilegio y un honor.

P: Tu creciste en un escenario, en la novela tradicional y ahora eres una de las pioneras de estar en un animé, ¿cómo lo vives?

A.V.: Nunca pensé en mi vida que mi primer trabajo en inglés iba a ser en un voiceover, en un animé, nunca me lo soñé, me siento totalmente emocionada y agradecida con la vida, con Dios, estoy con el primer animé basado en México, voltearon a vernos.

P: ¿Lo sientes como una responsabilidad?

A.V.: Sí porque ahora si gustó tanto, habrá una segunda, y rogar que no maten a mi personaje, porque matan a todos, y sobre todo el público que la ve, no es para niños, mis hijos no la verán o solo un poquito, es una serie para adultos, es muy fuerte, y sí está muy violenta pero es un estilo. El mundo del animé es más feliz cuando es más violento.

P: ¿Cuál es tu mensaje para las personas que ven la serie y te conocen en ella, y a las que te siguen de toda la vida y van a buscar ver al serie porque estás tú?

A.V.: A los de toda la vida le digo cuidado, perdón, digo muchas groserías, bienvenidos a este mundo maravilloso que me están abriendo la puerta. Y a los que no me conocen, pues gracias por abrirme la puerta, no sabes el bonito recibimiento de la gente que no sabía de mí o que no se imaginaban que podía hacer algo así, tuve la oportunidad de conocer al influencer más importante de anime de México estaba muy emocionado y yo más que él.