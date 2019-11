Chiquis Rivera desmiente que no pueda tener hijos

La cantante regional congeló sus óvulos

La heredera de Jenni Rivera, Chiquis Rivera, se mostró muy contenta por su presentación en Premios de la Radio 2019 el próximo 7 de Noviembre, los cuales se transmitirán por la señal de Estrella TV.

La intérprete cantará 3 canciones incluyendo un homenaje a Selena. Aseguró que, dentro de las mujeres del género regional, no hay tal competencia como lo quiere hacer ver la prensa. Todo lo contrario, afirma que “cada una tiene luz propia”. Aprovechó la oportunidad, para manifestar el amor que siente por sus otras compañeras cantantes catalogándolas de “mujeres chingonas”.

Acerca del tema de la maternidad, dijo que no es fácil exponerlo en un reality show, pero que a la vez es liberador y que incluso podría ayudar a otras mujeres que pasan por lo mismo. Afirmó también, que desconocía qué era la endometriosis hasta que la diagnosticaron con eso y la operaron, ya que son temas de los cuales las mujeres no hablan lo suficiente. Recalcó la importancia de congelar los óvulos “por si algo llegara a fallar”. Por último, Chiquis Rivera desmintió categóricamente que no pueda tener hijos: “simplemente debo cuidarme más de lo normal”.

Por lo pronto, sus fanáticos ya están a la espera para verla en Premios de la Radio 2019, donde además estarán celebrando los 20 años de tan importante galardón de la música regional mexicana.