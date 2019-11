Gil Cedillo: con la proposición 187, fue la primera vez que los sindicatos lucharon por indocumentados:

Junto con Fabián Núñez, Kevin De León y Juan José Gutiérrez participó en la organización de la megamarcha de 1994 contra esta medida antiinmigrante

El concejal de Los Ángeles, exasambleísta y exsenador de Los Ángeles, Gil Cedillo, más conocido en California por su lucha incansable por dar a los inmigrantes el derecho a una licencia de manejo, afirma que si la comunidad latina logró movilizarse contra el odio en 1994, lo puede hacer de nuevo en el 2020.

“La redistribución de distritos va a ser clave en el 2021 para elegir más latinos y latinas en las oficinas públicas en la legislatura estatal y a nivel local como en la ciudad de Los Ángeles. Por eso es que necesitamos continuar en la pelea, organizarnos y movilizarnos”, enfatiza.

Y recuerda que “los latinos necesitamos ser contados en el censo 2020, registrarnos para votar y salir a depositar nuestro voto”.

La lucha contra la proposición 187 fue un momento decisivo en la carrera política del concejal Cedillo.

“Fue la primera vez que el movimiento sindical organizado, luchó por los derechos de los indocumentados. A partir de entonces, los sindicatos reconocieron la necesidad de organizar gente indocumentada en la fuerza laboral”, dice Cedillo.

En ese momento, el concejal era director general del local 660 del Sindicato Internacional de Trabajadores de los Servicios que representaba a 50,000 de los empleados del condado de Los Ángeles compuesto principalmente por trabajadores afroamericanos.

Fue muy significativo que bajo su liderazgo, el sindicato se pronunciara en contra de la Proposición 187.

De hecho, Cedillo fue el primer latino, líder de trabajadores que pudo movilizar un sindicato y a otras agrupaciones sindicales para apoyar a los indocumentados.

“Manejamos ese tema como un asunto de derechos civiles para superar la renuencia de otros sindicatos para involucrarse en la lucha contra la proposición 187”, dice.

El concejal trabajó con el líder por los derechos civiles Bert Corona; Nativo López, líder de Hermandad Mexicana Nacional; y Juan José Gutiérrez, líder de la organización One Stop Immigration contra la proposición 187.

“Esa lucha me definió porque pude usar el movimiento laboral para defender los derechos de los trabajadores inmigrantes”, sostiene. Y cuando logró tener un puesto de elección, pudo emplear al gobierno para defenderlos en la legislatura estatal y ahora en el Concejo de la Ciudad de Los Ángeles”, sostiene.

Cedillo fue director general del local 660 del SEIU de 1990 a 1996, pero no solo su sindicato participó contra la 187 sino que se le unieron Mike Garcia del Sindicato de Janitors (conserjes), María Elena Durazo del Sindicato de Trabajadores de los Hoteles (HERE,) Joel Ochoa del Sindicato de Operadores de Maquinaría en las Fábricas; y John Grant del local 770 del Sindicato United Food and Commercial Workers (UFCW).

¿Cuáles son las lecciones detrás de la proposición 187?

“Esa lucha demostró que si la gente se organiza, pueden derrotar una proposición discriminatoria contra el odio”, sostiene.

Y agrega que California siempre ha sido líder en la nación. “Como va California, va la nación. En esos años de la proposición 187, el estado fue caldo de cultivo del odio, pero los votantes se dieron cuenta que dicha iniciativa era un error. Se organizaron y se despertó al gigante dormido porque movilizó a la gente a registrarse para votar y cambiar la cara de la política”, sostiene.

¿Qué podemos tomar de esos días de lucha contra la proposición 187 para usarlo en la defensa contra las políticas antiinmigrantes de Trump?

“Demostramos que necesitamos pelear y movilizarnos contra el odio porque eso nos da resultados positivos. La proposición 187 desató un movimiento, movilizó a la gente para convertirse en ciudadanos, registrarse para votar y volcarse a las urnas”, comenta.

A nivel de la legislatura estatal, explica que motivó la creación de la bancada latina.

“El asambleísta Richard Alatorre fue la mente maestra en la creación de distritos a través de la redistribución lo que hizo que los latinos y latinas pudieran ganar posiciones”, indica.

Pero aún más, el ex senador y ex asambleísta Richard Polanco puso en marcha el plan de Alatorre e hizo el trabajo duro para encontrar candidatos y recaudar fondos para que los latinos y latinas fueran electos aún en lugares extremadamente conservadores como el condado de Orange.