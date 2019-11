La hermana de Karol G le hace la competencia con un escote hasta la cintura

View this post on Instagram

A veces sí, a veces no, todo pasa por una razón, no te enfoques tanto en por qué no pasó, si no en lo que vendrá, mírate en el espejo y date cuenta de todo lo que tienes por delante y de todo lo que vales tú.. Hay veces también caigo en ese vicio, pero me miro en el espejo y veo todo lo que soy y ahí me doy cuenta que me merezco lo mejor.. y tú cuando lo harás? Bonito día mis bebés .🖤🧡