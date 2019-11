Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

Los Angeles Philharmonic y el Music Center presentan el Día de la familia en la Music Center Plaza un evento en el que participan la Youth Orchestra of Los Angeles y el Mariachi Los Camperos

Jueves 7

Música con raíz panameña

El dúo de hip hop panameño, Los Rakas, y la banda de rock Making Movies, traen al Moroccan Lounge (901 E. 1st St., Los Angeles) su gira Panameri’kana, en la que interpretan lo más nuevo de sus repertorios. En el caso de Rakas, presentarán su sencillo “Ya tú sabes”, que estrenaron el 1 de noviembre y que fue producido en Medellín, Colombia. Por su parte, Making Movies, fundada por el panameño Enrique Chi en Kansas City, cantará temas de “Ameri’kana”, el disco que editó este año junto a Rubén Blades. 9:30 pm. Boletos $10. Informes (213) 395-0610 y themoroccan.com.

Obra reinventada

El Geffen Playhouse (10886 Le Conte Ave., Los Angeles) estrenará la obra “Key Largo”, en la que participa el actor cubanoestadounidense Andy García. Se trata de la reinvención del éxito de Broadway escrita por Maxwell Anderson y que se convirtió en un filme icónico que fue protagonizado por Humphrey Bogart y Lauren Bacall. Al regresar de la Segunda Guerra Mundial, el desilusionado Frank McCloud viaja a Cayo Largo para honrar a la viuda de un amigo caído en la guerra. Con lo que McCloud no cuenta es con una mafia que tiene tomado el lugar, que lidera el implacable Johnny Rocco (García). Termina el 6 de diciembre. Consultar horarios en la página oficial. Boletos $30 a $155. Informes (310) 208-5454 y geffenplayhouse.org.

Teatro latino

La obra “La Víctima”, escrita por el Teatro de la Esperanza y dirigida por José Luis Valenzuela, fue creada en 1976 y relata la vida de dos familias, los Villas y los Mendoza, que pasan por tiempos difíciles durante y después de la Gran Depresión. El guion incluye humor, música y números de baile. Será presentada por estudiantes de UCLA y del Colegio del Este de Los Angeles. Funciones en el Los Angeles Theatre Center (514 S. Spring St., Los Angeles) de hoy al sábado 8 pm, y domingo 4 pm. Boletos gratis previa reservación. Informes (213) 489-0994 y thelatc.org.

Viernes 8

‘Coco’ en vivo

Para celebrar el Día de los Muertos, “Coco”, la cinta sobre este tema que crearon los estudios Pixar, será reinventada en el Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles). El filme animado será proyectado en las pantallas gigantes del teatro y participará una orquesta en vivo. Entre las celebridades invitadas a este evento están Benjamin Bratt, Eva Longoria, Carlos Rivera, Jaime Camil, Lele Pons y Natalia Jiménez, que aparecerán durante la proyección. También participa el Mariachi Divas. Conduce Sarah Hicks. Viernes y sábado 8 pm. Boletos $37 a $235 y hollywoodbowl.com.

Rock de Argentina

Fito Páez, uno de los cantantes y compositores más influyentes de la música iberoamericana moderna, regresa al teatro Dolby (6801 Hollywood Blvd., Los Angeles) para su show Una noche en Hollywood, que incluirá muchos de los temas que este autor ha hecho famosos, entre ellos “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, “Mariposa tecknicolor”, “Llueve sobre mojado” y “Dos días en la vida”. 8 pm. Boletos $35.50 a $90. Informes (323) 308-6300 y dolbytheatre.com.

Sábado 9

Noche con Rita Moreno

Rita Moreno pasó a la historia del mundo del entretenimiento por haber sido la primera artista que a lo largo de su carrera ganó un Emmy, un Tony, un Oscar y un Grammy. Esta leyenda ofrecerá un espectáculo en el Broad Stage (1310 11th St., Santa Monica) en el que interpretará clásicos del repertorio estadounidense, canciones de Broadway y otros temas de su impresionante carrera que lleva ocho décadas de existencia. 7:30 pm. Boletos $89 a $109. Informes (310) 434-3200 y thebroadstage.org.

Union Station en español

La Union Station (800 N. Alameda St., Los Angeles) ofrece recorridos turísticos en español gratuitos. Parten de este lugar y pasan por estaciones de la línea Roja del metro. Se explican varias obras artísticas que adornan estas paradas. El punto de reunión es la caseta de información a la entrada de la estación por la calle Alameda. No se requiere reservación. 10:30 am a 12:30 pm. Gratis; no se requiere reservación. Informes (213) 922-2738.

Música mexicana

El cantante de narcocorridos, Gerardo Ortiz, ofrecerá un show en el teatro Microsoft (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles) en el que estará acompañado de La Séptima Banda y Banda Renovación. El artista promueve el disco “Comeré callado Vol. 2”, que editó en 2018. 8 pm. Boletos $29 a $99. Informes (213) 742-7270 y microsofttheater.com.

Festival familiar La Los Angeles Philharmonic y el Music Center presentan el Día de la familia en la Music Center Plaza (135 N. Grand Ave., Los Angeles), un evento en el que participan la Youth Orchestra of Los Angeles y el Mariachi Los Camperos. La colaboración entre la LA Phil y el Music Center es también una oportunidad para celebrar el 50 aniversario de la hermandad entre Los Angeles y Ciudad de México, y será el inicio de la gira por México de YOLA junto con la LA Phil. 12 a 3 pm. Entrada gratuita. Informes laphil.com/yola.

Mercado en el Autry

El museo Autry (4700 Western Heritage Way, Los Angeles) realizará este fin de semana el American Indian Arts Marketplace, en el que participan más de 200 artistas que representan más de 40 tribus. Además del mercado, el evento incluye presentaciones musicales, poesía y danza por parte de los nativos americanos. También tendrá lugar el Short Play Festival from Native Voices, que presenta la compañía de teatro del museo. Lo que los visitantes podrán encontrar en este evento serán desde esculturas, vasijas, trabajos hechos con cuentas, canastas, fotos, pinturas, joyas, textiles, maderas talladas y trabajos hechos con técnicas mixtas. Sábado y domingo 10 am a 5 pm. El boleto incluye la entrada al museo. Boletos $6 a $15; gratis menores de 3 años. Informes theautry.org/marketplace.

Miércoles 13 Tour de Madonna Madonna, la artista que en los años ochenta revolucionó no solo el mundo de la música sino el de la moda, llega a Los Angeles con su Madame X Tour, una serie de conciertos que tendrán lugar en el teatro Wiltern (3790 Wilshire Blvd., Los Angeles). Este es el primero de los diez shows que dará en este local, cuyas características son los altamente especializados elementos visuales. El resto de las fechas son el 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24 y 25 de noviembre. 10:30 pm. Boletos $200 a $1400. Informes (213) 388-1400 y madonna.com.