Cómo preparar el guacamole perfecto

El original guacamole mexicano no es líquido y lleva solo 5 ingredientes, sin tomate

El estado del aguacate es fundamental para un guacamole perfecto, que no le falte madurar y que tampoco se haya pasado. La chef oaxaqueña Paloma Ortíz Hernández recomienda tocar el aguacate, pero no mucho, ya que “si hoy no está al punto, mañana ya no sirve”. El oxígeno empezará a hacer mella y ahí donde se ha apretado habrá un hoyo de color oscuro.

La piel del aguacate está firme y la carne es suave al tacto. “No tiene que tener burbujas de aire bajo la piel. Si se sienten es que el aguacate ya se ha pasado”, sentencia la chef del restaurante Oaxaca Cuina Mexicana en Barcelona.

Es importante saber que el guacamole no se debe preparar en licuadora, para que tenga la textura y consistencia deseada debe hacerse en molcajete o con un tazón y tenedor.

Para el guacamole se requieren 5 ingredientes:

1 aguacate y medio (variedad Hass) cebolla tierna chile jalapeño o serrano sal cilantro

PROCEDIMIENTO

Primero se martajan un poco la cebolla y los chiles que previamente fueron picados en cuadritos. Se le agrega una pizca de sal Partir y agregar el aguacate, martajar suavemente. No se debe machacar demasiado el aguacate, para dejar así unos pequeños trozos que el paladar pueda sentir. Finalmente, para dar más textura y sabor, se añade un poco más de cebolla, chile y un puñadito de cilantro.

Tip. Puede barnizar con un poco de aceite de oliva para evitar se oxide rápidamente.

Fuente: Play Ground