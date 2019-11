Fobia: 30 años de música delirante

Paco Huidobro, fundador de la banda, hace un repaso de la historia de este grupo de rock mexicano

Paco Huidobro no le pudo decir que no a ‘Pastel’, la gira con la que Fobia –el grupo que él fundó– celebra 30 años de trayectoria. Después de todo, no cualquiera en México puede decir que es una de las bandas más icónicas de la época de oro del rock en español iberoamericano.

La idea original era celebrar esas tres décadas con la reedición de todos sus álbumes con un boxset de vinilos, pero al mánager del grupo se le ocurrió hacer una gira, que comenzó en Ciudad de México y que debido al furor que causó, se extendió por varios países, incluido Estados Unidos.

Fobia tocará este sábado en el festival Tropicália, un evento de dos días en el que participa un centenar de grupos, entre ellos Caifanes, Tigres del Norte, Zoé, Maldita Vecindad, La Santa Cecilia y Kali Uchis.

“[Fobia] sigue sonando por su música delirante”, dijo Huidobro en una conversación reciente. “[Cuando inició] no quisimos seguir una moda, fue muy libre la creatividad; todos [los rockeros] estábamos inventando la escena, no había expectativas de nada”.

Huidobro, Leonardo de Lozanne, Cha!, Iñaki Vázquez y Jay de la Cueva, los actuales miembros de la banda, en sus inicios tenían como única meta tocar en Rockotitlán, un bar en Ciudad de México que fue semillero para muchas otras bandas mexicanas, entre ellas Maldita Vecindad y Café Tacvba.

Luego de su primer concierto llegaron más invitaciones para actuar en ese lugar, luego a otros, después a grabar un disco, y cuando menos lo pensaron ya tenían la agenda llena.

“Todo fue gradual”, dijo Huidobro, guitarrista y compositor de la mayoría de los temas de Fobia, entre ellos clásicos como “No eres yo”, “Microbito”, “Revolución sin manos”, “Vivo”, “Veneno vil” y “Hoy tengo miedo”.

La banda no tiene material nuevo desde “Rosa Venus”, un disco que editaron todos los miembros del grupo en 2005. En 2012 Huidobro y Lozanne grabaron “Destruye hogares”, con la colaboración de rockeros de otras bandas.

Sin embargo, y aunque la desintegración “oficial” del Fobia fue en 1997, Huidobro no ha estado con los brazos cruzados. Además de hacer música para películas, producir para otras bandas latinoamericanas y mexicanas y tener una agencia de management, tiene bajo el brazo tres discos que planea sacar al mercado en un futuro cercano. Son tres álbumes que realizó casi compulsivamente cuando le dijeron que padece una enfermedad que le hará perder la memoria de manera progresiva.

“Como me dio mucho miedo, me puse a escribir canciones antes de que se me olvidara”, dijo.

Uno de los discos tiene por nombre “Paco y la droga”, y hace referencia al medicamento que Huidobro está tomando “para que no me ponga loco”, porque asegura que no es adicto a ninguna sustancia.

Además de este proyecto, el músico pondrá manos a la obra en otros planes personales, como tener un hijo, algo que ha pospuesto por todos estos años debido primero a la incertidumbre económica por la que pasaba cuando comenzó como artista y luego por el exceso de trabajo cuando su carrera estuvo al tope del éxito.

“Ya es tiempo para Paco”, dijo el músico, que acaba de cumplir 50 años; “porque siempre ha estado ocupado con Fobia y sin tiempo para hacer otras cosas; ahora es un buen momento para hacer una familia”.

En detalle

Qué: Fobia en el festival Tropicália

Cuándo: sábado, hora no especificada; puertas abren 11 am

Dónde: Pomona Fairplex, 1101 W. McKinley Ave., Pomona

Cómo: entrada general $150 a $250

Informes: (855) 414-6141 y tropicaliafestival.com