Aprueban ley en Las Vegas que tipifica como delito dormir en las calles

Los detenidos deberán pagar una multa de $1,000 dolares

En medio de críticas de que criminaliza a las personas por falta de vivienda, el Ayuntamiento de la Ciudad de Las Vegas aprobó este miércoles una controversial propuesta que dispone que dormir o acampar en el centro de la ciudad sea un delito menor.

La aprobación culmina un debate en el Concejo de una semana.

Sin embargo, todo indica que la discusión, aunque finaliza en el organismo municipal, se intensifica más allá de sus rincones.

Mientras líderes de la ciudad han descrito la ordenanza como un paso necesario para abordar la falta de vivienda como un problema de salud pública, la ley provocó el rechazo por parte de defensores de estas comunidades.

Algunos de éstos lograron ingresar para cuestionar directamente a la alcaldesa Carolyn Goodman, quien favoreció la medida, de acuerdo con el reporte de The Nevada Independent. Con mensajes como “Ayuda, no grilletes”, “Sobrevivir no debe ser ilegal” y “La pobreza no es un crimen”, exigieron a los funcionarios sensibilidad en el manejo del programa de falta de vivienda.

“La falta de vivienda no es una crisis porque hay personas sin hogar, la falta de vivienda es una crisis porque las personas sin hogar sufren”, dijo Ron Moore, un residente de Las Vegas quien dijo que él vivió en la calle.

La ley, la primera en Estados Unidos de este tipo aprobada, establece como delito que mendigos duerman en las calles si hay disponibilidad de camas en albergues. Los detenidos deberán pagar una multa de $1,000 dolares.

La medida aplica al centro de la ciudad, más no a la zona conocida como Las Vegas Strip.

Sin embargo, no todos están en contra de la iniciativa. Ese es el caso de representanes de la industria comercial como Patrick Hughes, director ejecutivo de Fremont Street Experience, y David Dazlich, director de asuntos gubernamentales de la Cámara de Comercio Metropolitana de Las Vegas, quienes sostienen que la presencia de personas sin hogar podrían atrasar el crecimiento de negocios en el área.