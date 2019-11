Dos olas de frío ártico en pleno otoño dejarán a unas 200 millones de personas con temperaturas bajo cero

No una, sino dos olas de frío ártico dejarán a 200 millones de personas con temperaturas bajo cero en dos terceras partes de Estados Unidos desde este viernes y hasta al menos el próximo martes en pleno otoño, pronostica el Servicio Meteorológico Nacional.

#GOESEast watched a #cold front move into the High #Plains on Nov. 6, 2019, bringing low #clouds and #fog to the area. Another stronger front is expected to blast the eastern half of the US with the coldest air of the season early next week.

More imagery: https://t.co/UFZhChyALN pic.twitter.com/qhR6BZfXxU

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) November 8, 2019