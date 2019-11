Lis Vega se compara con las Kardashian y pide que no la critiquen por sus cirugías

“Vamos a ser justos y parejos”: la cubana pidió que no la critiquen por los tratamientos estéticos que otras celebridades también realizan

Desde hace unos meses, Lis Vega ha mostrado un drástico cambio en su rostro debido a diversas cirugías a las que se ha sometido para aumentar el grosor de sus labios, lo que ha provocado la crítica de algunos de sus seguidores, quienes afirman que luce irreconocible. Ante las fuertes burlas, la cantante reacciona y pide que no se metan con ella.

En entrevista con “El Universal”, la cubana dijo estar feliz con su cuerpo y con los resultados de sus tratamientos estéticos, por lo que no le importa lo que digan mientras ella se sienta satisfecha con los resultados.

“Este cuerpo es terrenal y es prestado, lo que yo decida hacer con él mientras a mí me guste y me sienta bien, es una decisión personal; pero hay gente que le gusta, sino no crecerían tanto mis redes sociales”.

Confesó estar feliz a sus 42 años y lucir bella con ayuda de la ciencia: “Lo hice porque me encanta tener los labios carnosos. La ciencia está avanzada y no podemos seguir viviendo en la era de piedra, hay que aprovechar todo lo que esta era nos está aportando”, explicó.

La cubana asegura estar pasando por un buen momento en su vida, por lo que nadie impedirá que se siga sintiendo feliz y disfrute de su carrera. En cuanto a los que la critican, pidió sean respetuosos, puesto que no es la única que ha realizado este tipo de operaciones y aseguró que bloqueará a quienes sean agresivos, pues hay maneras de expresar una opinión, pero las ofensas no van con ella:

“Lo hago yo y está mal, pero lo hacen figuras mucho más importantes y con billete (como las Kardashian) y está bien. Vamos a ser justos y parejos”, precisó.

Este viernes 8 de noviembre estrenó su nuevo sencillo, el cual está escrito por ella misma y lleva por nombre “Malandra” y prometió un nuevo proyecto muy pronto .

“También viene mi álbum “Hermandad” con 16 temas también escritos por mí, donde voy a hacer colaboraciones con muchos cantantes de mi tierra”.