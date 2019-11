El testimonio de una joven sobre la traumática experiencia

Luego de la polémica desatada por el rapero TI que afirmó que llevaba a su hija cada año al ginecólogo para revisar que su himen estuviera intacto, las opiniones sobre esta práctica considerada innecesaria, dolorosa y traumática han recorrido la red. Pero también los testimonios.

Una chica de 24 años decidió compartir con el NY Post su experiencia, que califica equivalente a una violación. “Mi madre revisaba mi himen”, declaró la joven que pidió mantener su identidad en secreto.

La primera vez que su madre la violentó de esta manera, fue cuando la chica tenía 13 años. Narra que regresó a las dos de la mañana a su casa, por lo que su madre la arrastró a su cama y le ordenó quitarse la ropa interior para observar sus genitales. La segunda vez ocurrió cuando tenía 14 años, luego de pasar horas fuera de casa sin establecer contacto. La tercera vez fue un año después, pero la joven decidió defenderse y todo terminó en un altercado a golpes con su madre.

La muchacha aclara que su madre es una sobreviviente de violación, pero sus revisiones le hicieron sentirse igualmente vejada: “He oído que con las víctimas de violación y las personas que han sobrevivido a la violación, existe la sensación de separarse del cuerpo. Realmente no parece que te esté sucediendo, y se oculta y se internaliza. Mi experiencia fue igualmente traumática“.

Creció como una adolescente retraída y tímida, así que ocultó sus primeros contactos sexuales y evitó las visitas al médico; hasta que a los 21 años tuvo que acudir con un ginecólogo porque necesitaba un aborto.

“He podido encontrar la paz con mi madre. Ella ha crecido mucho, pero no creo que piense en el trauma que me causó. Ni siquiera sé si lo recuerda. Cuando escuché sobre TI, me horroricé. Estaba confundida. Es muy controlador. Es de esperar que un médico hable con el padre, sea TI o cualquiera, y explique por qué no es posible ver de esa manera si una mujer todavía es virgen”, finaliza la joven.