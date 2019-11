Adiós a un gran productor

Fallece Nelson Ruiz

Yo no iba a escribir esta columna sobre él.

Pero hace dos horas me enteré que murió y quiero despedirlo públicamente con los honores que se merece.

Era un gran productor.

De los mejores que he conocido.

De esos que conocen a su audiencia y se preocupan por complacerla.

De los que atraían buenos ratings.

Sus éxitos hablan por él.

“Mira quien Baila”. “Nuestra Belleza Latina”.

Y no había nadie mejor que él para venderlos. Lo recuerdo emocionado y con un brillo especial en los ojos analizando a cada invitado de la temporada. Explicando su por qué dentro de cada programa.

Sí, Nelson Ruiz hizo brillar a Univision.

Y a su Puerto Rico.

Se involucraba, como se involucran siempre los exitosos, de principio a fin, aprendiéndose de memoria cada detalle o creándolo. Nelson gozaba los procesos. Disfrutaba su trabajo.

Cualquier conversación suya tenía siempre dos cosas recurrentes: su sonrisa y su pasión. Las dos se le escapaban con la misma frecuencia que aquella frase que repetía siempre a todo volumen: “Somos Grandes”.

Sí, Nelson Ruiz era grande.

“Nunca le dije todo lo que lo admiraba”, me escribió hace un rato Karina Rosendo, una amiga y colega de ambos que aún no puede creer que ya Nelson no esté en este mundo.

Y es que su partida nos dejó a todos una gran mezcla de dolor y sorpresa. Su querida Giselle Blondet lo despidió con una frase que resume todo: “Fuiste el gran productor ejecutivo de tu vida hasta que se la entregaste a Dios.”

Y así fue. Vivió sus últimos años con gran fe. Reconociendo el poder de Dios sobre su vida. “Estoy seguro de vendrán cosas buenas”, leo hoy en nuestro último mensaje. Y me doy cuenta que el domingo pasado miró por última vez su WhatsApp.

Si, ya no vamos a hablar nunca más con Nelson, y como dice mi amiga Karina, ya nunca más podremos confesarle nuestra admiración por su trabajo.

Hoy por él, Karina se prometió no quedarse con nada por dentro.

Estoy segura de que Nelson ya descansa en paz. Que su lucha estoica no ha sido en vano. Que la Televisión en Español de Estados Unidos lo va a extrañar mucho y que a solo horas de haber llegado al cielo ya debe tener convencido a Dios de que hay que preparar, allá arriba, una gran producción.

Descansa en paz, amigo. Y ojalá que en el cielo haya televisión.

Sobre la autora

Luz María Doria es inmigrante colombiana, periodista, productora ejecutiva de Despierta América y autora de los libros “La Mujer de mis Sueños” y “Tu Momento Estelar”. Podrán encontrar su columna cada lunes en nuestro diario impreso y en este sitio web.