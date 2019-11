Estudiantes de Los Ángeles brillan en la tarima

Alumnos con discapacidad de 85 escuelas participan en festival artístico que promueve la inclusión

Cientos de alumnos de kínder, primaria, secundaria y preparatoria se reunieron este viernes en The Music Center (TMC) del centro de Los Ángeles para participar en un festival que promueve la inclusión de todos los estudiantes sin importar sus habilidades físicas o mentales.

María Cárdenas acompañaba a su hija, Jacqueline Cárdenas, quien iba a participar en una presentación de música junto a sus compañeros de la preparatoria John Marshall.

La joven, de 18 años, tiene síndrome de Down y su madre contó que aunque no habla, sabe el idioma de señas.

“A ella le gusta mucho cantar, bailar y estoy muy contenta de tenerla aquí”, dijo María aseverando que su hija ha participado en el festival por los pasados siete años.

“Aquí me gusta porque los tratan como personas normales… Allá afuera hay mucha discriminación y los hacen a un lado”, reconoció.

El Very Special Arts Festival, en su edición número 41, está dedicado a celebrar a los estudiantes de todas las habilidades. En esta ocasión tuvo la oportunidad de presentar el trabajo artístico de 85 escuelas reuniendo a más de 3,500 estudiantes desde el kínder hasta la preparatoria.

Keith Wyffels, vicepresidente asociado de educación en TMC Arts, dijo que los estudiantes pudieron presentar sus propios trabajos artísticos de música, baile, pintura y hasta de moda.

“Este año contamos con el tema de ‘Homecoming’ ya que estamos de regreso en The Music Center ahora que lo remodelaron”, agregó.

El vicepresidente indicó que los centros participantes son una mezcla de escuelas del condado de Los Ángeles que ya han participado en el pasado o recibieron la invitación por parte de TMC.

“Es un gran trabajo de los estudiantes para reunirse y hacer sus presentaciones”, dijo Wyffels.

Inspirado en su hijo

Mario Castro, maestro de música en la escuela Lynwood Middle School dijo que su escuela envió a 40 estudiantes para hacer una presentación musical. En el grupo había estudiantes de todas las habilidades.

Castro asegura que ha sido su hijo, hoy de 14 años, quien le enseñó a ser más empático con las personas con discapacidades.

“A los 5 años mi hijo fue diagnosticado con autismo y por casi 10 años ha sufrido de epilepsia”, contó el maestro. “Entiendo la realidad de ser un padre con un niño que tiene necesidades especiales”.

Castro confesó que todos los días se levanta pensando en el bienestar de su hijo y teme que algo le vaya a pasar.

“Pero hoy me levanté con tanto orgullo y esperanza porque yo veo a mi niño reflejado en todos [mis estudiantes] y me dio mucho orgullo verlos hacer su presentación”, recalcó.

El maestro dijo que los adultos no deben subestimar el valor del arte en los pequeños que presentan alguna discapacidad.

También se animó a contar una experiencia muy agradable que tuvo con un estudiante, a quien le estaba yendo muy mal en sus clases.

“Cuando llegó a mi clase le di las baquetas y dijo ‘estas son mías’… Ya después participaba bien toda la semana en sus clases [regulares] para que el viernes pudiera asistir a la clase de música”, dijo Castro.

“Eso me da mucho orgullo”.

Como parte de la tradición anual, los estudiantes de Very Special Arts Festival también tuvieron la oportunidad de interactuar y divertirse con estudiantes de artes visuales y teatro de Los Ángeles County High School for the Arts (LACHSA).

El festival es una colaboración con el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles con el apoyo de Wells Fargo, el Departamento de Asuntos Culturales de Los Ángeles y LSMK Investments.