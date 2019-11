Nueva ley da más tiempo a víctimas de abuso sexual para que demanden

La iniciativa que entra en vigor el 1ro de enero de 2020, dará a las persons que sufrieron este crimen hasta los 40 años para entablar una querella civil

En Santa Ana, un hombre de 38 años fue sentenciado a más de 13 años de prisión por cometer actos lascivos contra dos menores de edad.

A finales de octubre, Rogelio Méndez fue encontrado culpable de tres actos indecentes contra una menor de 14 de años; así como de violación y otros delitos contra otra niña de la misma edad. El hombre fue condenado a prisión por casi 14 años luego de haber llegado a un acuerdo con la corte.

La noticia de la sentencia para este depredador sexual se dio a conocer pocos días después de que el gobernador Gavin Newsom firmara una ley estatal, la AB 218 que da a las víctimas de abuso sexual en la infancia hasta los 40 años de edad o cinco años después del descubrimiento del abuso para entablar demandas civiles. El límite anterior era hasta los 26 años, o tres años después del descubrimiento del abuso. La ley entrará en vigor el 1 de enero de 2020.

En el caso de Méndez, de acuerdo a su testimonio en la audiencia preliminar, él asaltó sexualmente a una de las niñas cuando ella tenía 12 años y estaban en una fiesta familiar el 4 de julio de 2015. La niña relató que ella se había quedado dormida y cuando se despertó, se dio cuenta que el abusador la estaba molestando. Méndez la volvió a abusar en abril de 2013 cuando ya tenía 14 años, y en otra ocasión cuando dormía al lado de su madre y hermana.

Méndez también fue acusado de molestar a otra niña cuando la víctima tenía 10 y 13 años de edad. El hombre fue arrestado en abril del año pasado después de que una trabajadora social recibió un aviso anónimo.

“La idea de que a alguien que fue asaltado en la niñez se le acabó el tiempo para reportar el abuso, es escandaloso”, dijo la asambleísta demócrata Lorena González, autora de la AB 218.

“Más y más, estamos escuchando de gente que fueron víctimas hace años, pero que no estuvieron listas para contar su historia hasta ahora. No debemos decir a las víctimas que su tiempo se terminó cuando en realidad necesitamos que den la cara para proteger a la comunidad del abuso futuro”, señaló González.

California es el tercer estado de la nación este año en dar el paso para proteger a las víctimas de abuso sexual. A principios de este año, Nueva York y Nueva Jersey aumentaron el tiempo límite para denunciar a la edad de 55 años.

Nueva York también suspendió el estatuto de limitaciones por un año, lo que llevó a cientos de demandas contra hospitales, escuelas, iglesias y contra el fallecido millonario Jeffrey Epstein. Se cree que en California podría pasar lo mismo, una vez que la ley entre en vigor.

Demandas en puerta

Ricardo Pérez Villegas, bogado en la demanda de 63 menores que fueron molestados por dos maestros en la escuela elemental Miramonte en Los Ángeles, espera que entre en vigor la nueva ley para entablar algunas demandas de abuso sexual de parte de clientes abusados en su niñez en los distritos escolares.

“La nueva ley es absolutamente buena en especial para las personas de bajos recursos y los inmigrantes que no acuden por la ayuda ni demandan cuando sufren abusos sexuales porque no quieren, no pueden o no saben”, precisó el defensor.

Y subraya que al entrar en vigor la nueva ley el año próximo, las personas abusadas en su niñez podrán demandar hasta a los 40 años. “Bajo la ley actual solo lo pueden hacer hasta los 26 años, contando a partir de los 18 años”, explicó.

¿Por qué esperarse tanto para denunciar?

“Lo que sucede es que las víctimas muchas veces no quieren pensar en eso los primeros años después del abuso. Algunos encuentran refugio en las drogas y el alcoholismo. No se dan cuenta que están afectados mentalmente”, señaló.

“Con el tiempo, las personas descubren la conexión entre el abuso y sus malestares emocionales o mentales. Por eso es que la nueva ley es muy buena”, expuso el abogado.

Además, reveló que contiene un elemento adicional, comenzando enero, la ley dará un periodo de hasta tres años para interponer una demanda contra los abusadores, sin importar cuando haya pasado el abuso ni la edad que tengan ahora.

Es importante, recalca, que las víctimas aprovechen la nueva ley.

“Es una oportunidad para que se les haga justicia. También deben buscar terapia y entender que el abuso sufrido no los define como personas. Cuando uno come algo que le cayó mal, el cuerpo lo saca; pero cuando es algo emocional, el cuerpo no sabe cómo deshacerse de eso. Uno tiene que ir al experto. Recuerden que, al levantar un reporte en la policía, el programa Compensación de Víctimas les proporciona servicios mentales gratis. Al recibir terapia, las personas pueden alcanzar una vida de paz”, mencionó el letrado.

Y enfatizó que, aunque las víctimas sean indocumentadas, deben buscar ayuda, levantar un reporte y demandar.

“Una persona sin papeles que ha sido víctima de abuso sexual siendo menor de edad, puede calificar para la visa U por cooperar con la policía y obtener alivio migratorio”, recalcó.