El drama de Alberto Estrella: ¿por qué se alejó de los escenarios?

El legendario actor perdió a su madre en septiembre

Alberto Estrella asegura que necesitaba alejarse de los reflectores porque tenía mucho agotamiento acumulado y eso ya le estaba afectando en su vida y en su persona.

“Lo que pasa es que esta depresión no fue otra cosa que cansancio; 35 años de no tomar un respiro de pronto la mente, el cuerpo, el espíritu dicen “ya espérate tantito ¿no?” y uno no se da cuenta cuando uno está inmerso, yo me levanté y dije “no tengo ganas de ir a trabajar” y es algo que sí me preocupó mucho porque para mí el trabajo ha sido siempre un soporte. Tuve que irme un par de años, yo creí que me iba nada más como seis meses, pero se pasa rápido”, explica.

“Mucha gente desaparece y se va hasta seis o siete años y regresan, y nadie se dio cuenta, uno se va un ratito y de pronto ya le dicen a uno, le empiezan a inventar cosas terroríficas“, agrega.

El villano de las telenovelas aclaró que no fue a causa de una enfermedad como se especuló en algunos medios.

“Y si uno estuvo enfermo, pues yo creo que se le nota a uno en el rostro, en el cuerpo, en la actitud y pues yo estoy perfectamente bien porque ese espacio que me tomé precisamente me sirvió para entender una cosa fundamental y que es que hay que estar en paz en la vida”, indica.

Además, este tiempo lejos de la actuación le permitió estar cerca de su mamá en sus últimos meses de vida, dejándole una gran enseñanza al actor.

“Mi madre falleció el día 26 de septiembre, entonces eso es un golpe muy duro pero al mismo tiempo yo agradezco que se haya ido tranquila, en paz, habiendo arreglado sus asuntos.Tuve la fortuna además de estar con ella, muy cerca, durante todos estos últimos meses y me permitió entender que uno puede despedirse de la vida cuando uno lo decide así y de manera tranquila y en paz”, comparte.