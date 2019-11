Los sexys e inesperados movimientos de Carlos Rivera

View this post on Instagram

Me siento tan honrado por recibir por tercer año consecutivo la @lunasauditorio por “Mejor Espectáculo de Balada” esta vez por mi #GuerraTour Seguiremos apostando por hacer el mejor show posible y que se convierta en una experiencia inolvidable para ustedes. Gracias con mi corazón por su apoyo y cariño. Y gracias a mi equipo que hace que cada uno de mis conciertos sea posible. #lunasdelauditorio