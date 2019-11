Pedro Pascal: “Sigo siendo el de Game of Thrones y Narcos”

El actor chileno-americano protagoniza "The Mandalorian", la serie de Star Wars de la nueva plataforma de streaming Disney Plus que se lanza este 12 de noviembre

Después de meses de anuncios y preparativos, este martes se lanza Disney+ (Disney Plus), la plataforma de streaming que supondrá la mayor competencia para Netflix, hasta ahora dominador de un mercado que no ha parado de crecer en los últimos años mientras caen las audiencias de la televisión tradicional.

Disney+ se lanza con una atractiva oferta de contenidos que incluye películas de Marvel, clásicos de Disney, programas de National Geographic, nuevas películas –como la versión live-action de Lady and the Tramp– y series originales, entre las que destaca “The Mandalorian”, la primera vez que el universo Star Wars sale con actores reales del formato película. La serie, de la que ya está rodando la segunda temporada, está protagonizada por el chileno-americano Pedro Pascal, al que no le veremos el rostro en su papel de cazarrecompensas en las áreas más remotas y salvajes de la galaxia. Hablamos con el actor de “Narcos” y “Game of Thrones” en Los Ángeles durante la promoción de la serie.

Pregunta: Actuar detrás de una máscara, ¿es más fácil o más difícil?

Pedro Pascal: Por un lado es una ventaja increíble; uno se siente muy liberado porque no se te ve la cara. Si tienes una imaginación que engancha con una historia en el mundo de Star Wars, puedes meterte dentro de la experiencia casi más, porque no te tienes que preocupar de la expresión de tu cara. Pero por otro lado, tienes que desarrollar un lenguaje físico, relacionado con el vestuario que llevas puesto, y es complicado. Uno tiene que trabajar mucho para expresar muy poco.

P.: Tú has trabajado con éxito con HBO y Netflix. El equipo de “The Mandalorian” vienen del cine, pero es una serie para una nueva plataforma de streaming.

P.P.: El éxito de Juego de Tronos, las primeras series de Netflix… todo ese territorio que han descubierto en televisión y streaming crece más y más. Disney+ está aprendiendo, se está inspirando en otros proyectos para alcanzar una mayor calidad aún. Además está quebrando las reglas del mundo de Star Wars al crear por primera vez una serie.

P.: En los últimos años tu vida ha cambiado mucho. ¿Te imaginabas que podía llegarte un éxito así?

P.P.: Es algo que esperaba desde chico, por haber ido al cine tanto con mi familia. Han sido muchos capítulos diferentes de mi experiencia. Entender el arte del cine, del teatro y establecer una carrera fue muy difícil. Desde muy joven logré representante profesional, así que siempre tuve castings. Pero se me rompió muchas veces el corazón por quedarme cerca de proyectos desde los 20 a los 37 años que logré Juego de Tronos. Ya en ese momento, antes de ese cambio de vida, de ese cambio de carrera, se me murieron muchas ideas de lo que creía era ser exitoso. Es fascinante ver que he ido a China, que he hecho películas con Matthew Vaughn, con Patty Jenkins, series muy exitosas, he trabajado con Denzel Washington… lo soñé en mi infancia, pero luego dejé de soñar. Y en el momento en que solté la idea de una vida como ésa, empezó una vida como ésa.

P.: ¿Y ahora la estás disfrutando?

P.P.: Sí, demasiado. No te puedo explicar lo que uno siente cuando te invitan a ser parte de un proyecto con gente que te inspira tanto. Es muy raro para mí. No sé si es algo exclusivamente chileno o enteramente latino, pero la invitación a colaborar con gente tan talentosa es muy especial. Y sí, la vida trabajando mucho puede ser muy dura, porque ya no tengo 20 años, es un reto.

P.: En una entrevista hace dos años me decías que te reconocían en la calle por “Game of Thrones” y “Narcos”.

P.P.: Sigo siendo el de “Game of Thrones” y el de “Narcos”, jaja. Y si me empiezan a conocer por ésta, no me van a reconocer la cara.

P.: Sé que te gusta mucho Almodóvar desde siempre.

P.P.: Lo conocí. Vino a Nueva York para un evento en el MOMA y me escribió porque quería venir a una producción de King Lear que yo estaba haciendo en Broadway. Le dije que no porque yo sabía que él estaba malito de su espalda y la obra eran casi cuatro horas. Le dije: “No quiero que sufras, mejor nos tomamos un café”. Mis papás me llevaron a ver “Mujeres al borde de un ataque de nervios” cuando yo era muy joven, con 12 ó 13 años. Ahí empezó mi admiración por Almodóvar. Hasta le mentí a una babysitter para que me llevara a ver “Átame”, porque no me dejaban entrar solo.

P.: En los inicios de tu carrera ser hispano era un problema. Incluso te cambiabas el nombre a Alex. ¿Hemos logrado superar eso?

P.P.: Creo que no es posible superarlo, tenemos mucho por delante en cuanto a la inclusión y la representación de los latinos. Es más una ignorancia que lleva a confusión. Un chico puede ponerse el nombre “Alex” y presentarse como anglo norteamericano. Pero si dices “Pedro” no te pueden poner en el color o en la categoría con la que asocian de forma ignorante el nombre “Pedro”. Es más difícil aún si te categorizan por el color de tu piel. Pero es un honor representar a los latinos.

